SDAX-Kursziele: Bertrandt, Sixt und Delivery Hero mit deutlichen Hochstufungen – Rocket Internet von Analysten abgestraft!

Liebe Leser,

im letzten Quartal 2017 wurden insbesondere die durchschnittlichen Kursziele für Delivery Hero, Sixt und TLG Immobilien im zweistelligen Prozentbereich angehoben. Der größte Zuwachs (+33,80%) war jedoch bei Bertrandt zu beobachten. Ebenfalls deutliche Verbesserungen ergaben sich aus Analystensicht bei Patrizia Immobilien, Puma, SAF-Holland, Stabilus, ADO Properties, Deutsche Beteiligungs AG, Grenke, Wacker Neuson, Bilfinger und Rhön-Klinikum.

Deutliche Herabstufungen im zweistelligen Prozentbereich nahmen die Analysten hingegen bei Rocket Internet, Grammer, Gerry Weber und Biotest Vz. vor. Merkliche Abschläge sind darüber hinaus bei Borussia Dortmund, Takkt, ElringKlinger und HHLA zu verzeichnen gewesen.

Im Hinblick auf vorhandene Kurspotenziale stechen momentan die Aktien von MLP, Borussia Dortmund, Capital Stage, Heidelberger Druckmaschinen und Hapag-Lloyd hervor. Bei Diebold Nixdorf, HHLA, ElringKlinger und Rhön-Klinikum sind die Experten hingegen der Ansicht, dass aktuell eine tendenzielle Überbewertung seitens der Börse vorliegt.

Zu den Zahlen

Ich persönlich vertraue auf die Schwarmintelligenz, deshalb die Angabe des Median-Werts (Mittelwert) in Euro aus allen Kurszielen für eine Aktie. Wenn Sie als Anleger diesen Wert betrachten, ist für Sie aber wichtig, zu wissen, wie groß dieser Schwarm ist. Daher die Angabe der Analystenzahl, die sich zur Aktie geäußert hat.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen in der Tabelle die durchschnittliche Bewertung zu Beginn des 4. Quartals 2017 und die Veränderung in absoluten Zahlen („Differenz“) an. So erkennen Sie, in welche Richtung sich die Einschätzung der Analysten derzeit bewegt.

Und der prozentuale Abstand zum realen Kurswert ist selbsterklärend. Nach dieser Kennziffer sortieren wir auch die Tabelle. Bitte beachten Sie aber das Erfassungsdatum der letzten Aktualisierung, das Sie unterhalb der Tabelle finden. Denn ich werde die Liste nur im Monats- bzw. Quartals-Rhythmus updaten.

Unternehmen

Analysten

Kursziel in €

Vor 2 Monaten

Differenz

Abstand in %

MLP

3

7,50

7,75

-0,25

34,41%

Borussia Dortmund

2

7,95

8,45

-0,50

29,90%

Capital Stage

5

8,50

8,50

0,00

29,57%

Heideldruck

13

3,60

3,55

0,05

29,50%

Hapag-Lloyd

15

40,00

41,55

-1,55

20,77%

Delivery Hero

11

39,00

33,50

5,50

19,56%

Rocket Internet

6

25,75

31,08

-5,33

19,43%

Adler Real Estate

7

15,70

15,50

0,20

18,40%

Koenig & Bauer

8

71,50

71,50

0,00

15,79%

Hamborner Reit

4

11,40

11,50

-0,10

15,27%

Hornbach Holding

6

85,00

84,90

0,10

15,02%

Indus Holding

7

69,00

68,00

1,00

14,81%

Tele Columbus

11

10,60

10,75

-0,15

14,59%

Scout24

17

38,50

38,00

0,50

13,91%

Vossloh

8

52,50

54,00

-1,50

11,70%

Takkt

8

20,75

22,00

-1,25

10,73%

SGL Carbon

11

13,00

13,00

0,00

9,52%

W & W

4

25,00

25,00

0,00

9,17%

Sixt

8

82,00

71,00

11,00

9,04%

Patrizia Immobilien

7

21,50

20,00

1,50

8,92%

Aroundtown

10

7,05

7,00

0,05

8,46%

Bet-at-home.com

3

111,50

110,00

1,50

8,15%

Hypoport

5

159,00

159,00

0,00

7,14%

Puma

19

385,00

360,00

25,00

6,94%

Deutz AG

7

8,10

7,90

0,20

6,86%

SAF-Holland

9

19,00

18,00

1,00

5,44%

Klöckner & Co

15

11,00

11,00

0,00

4,86%

KWS Saat

6

343,50

338,00

5,50

4,09%

VTG

9

50,00

49,00

1,00

3,84%

Stabilus

11

78,50

73,50

5,00

3,84%

ADO Properties

9

44,00

41,50

2,50

2,85%

CEWE Stiftung

7

90,00

86,00

4,00

2,74%

Dt. Beteiligungs

5

48,00

45,00

3,00

1,80%

TLG Immobilien

11

22,00

19,75

2,25

0,92%

DIC Asset

7

10,50

10,45

0,05

0,57%

Grenke

5

81,00

77,00

4,00

-0,43%

Grammer

6

51,50

59,00

-7,50

-0,87%

Zooplus

9

150,00

150,00

0,00

-1,57%

Rational

8

528,00

511,00

17,00

-2,40%

Wacker Neuson

6

28,75

27,00

1,75

-2,74%

Bilfinger

9

38,00

36,00

2,00

-3,41%

Gerry Weber

9

9,00

10,00

-1,00

-4,66%

Bertrandt

9

95,00

71,00

24,00

-7,32%

WashTec

4

73,50

71,50

2,00

-7,43%

Biotest Vz.

1

18,00

20,00

-2,00

-9,82%

Rhön-Klinkum

9

26,60

24,20

2,40

-10,62%

ElringKlinger

17

16,00

17,00

-1,00

-12,09%

HHLA

12

21,00

23,25

-2,25

-12,65%

Diebold Nixdorf

1

58,20

58,20

0,00

-21,46%



*Anmerkung: Die deutsche DMG Mori AG fehlt in der Übersicht, weil derzeit keine aktuelle Analysteneinschätzung vorliegt. Der letzte Analystenkommentar datiert vom 22. Mai 2017 (IR-Seite DMG Mori AG).

Letzte Aktualisierung am 2.1.2018, 18:00 Uhr

Ein Beitrag von Mark de Groot.