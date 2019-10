SDAX | Klöckner & Co SE in unruhigen Wassern

30.10.2019 - Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000) hat im dritten Quartal 2019 aufgrund niedriger Stahlpreise und einer schwachen Nachfrage ein im Jahresvergleich deutlich rückläufiges operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 26 Mio. EUR (Q3 2018: 59 Mio. EUR) erzielt. Das Konzernergebnis lag bei -23 Mio. EUR nach 22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Entsprechend betrug das Ergebnis je Aktie -0,23 EUR (Q3 2018: 0,22 EUR). Warnung erfolgte bereits am 15.10.

Zukunft ist digital

Der über digitale Kanäle erzielte Umsatzanteil wurde weiter auf 30 % (Q3 2018: 22 %) gesteigert. Zusätzlich konnte mit der edding AG, dem international führenden Spezialisten für Farbauftrag und visuelle Kommunikation, ein weiterer namhafter Partner gewonnen werden, der bereits erste Produkte über den Klöckner-Marktplatz anbietet.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Die Digitaltochter kloeckner.i hat ein Künstliche-Intelligenz-Projekt gestartet, mit dem Kunden von Klöckner & Co zu Digitalkunden werden, ohne dass sie ihre Einkaufsprozesse ändern müssen. Sie können damit wie bisher Angebotsanfragen und Bestellungen per E-Mail mit PDF-Anhang, per Fax oder telefonisch an Klöckner übermitteln und erhalten danach in Realtime ein Angebot bzw. eine Auftragsbestätigung. Durch die zukünftig vollständig automatische Bearbeitung wird nicht nur der manuelle Bearbeitungsaufwand erheblich reduziert, sondern auch der gesamte Bestellprozess von der Anfrage über die Angebotserstellung bis hin zur Bestellung extrem beschleunigt. Auf der unabhängigen Industrieplattform XOM Materials konnte das Angebot auf aktuell über 10.400 verschiedene Produkte weiter ausgebaut werden. Von den inzwischen 43 unter Vertrag stehenden Händlern in Europa und Nordamerika wurden bereits 30 an die Plattform angeschlossen.

Bleibt schwierig

Für das vierte Quartal geht Klöckner & Co sowohl für Europa als auch für die USA von rückläufigen Preisen und Mengen aus. Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2019 ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 120 bis 130 Mio. EUR (2018: 229 Mio. EUR).

HIER: DIE aktuelle Analyse der Klöckner& CO SE - kostenlos. Was bringt die Zukunft, wie sollte der Anleger sich positionieren?

Klöckner selber sieht sich als...

... einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von ca. 160 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern über 100.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die unabhängige Industrieplattform XOM Materials zur dominierenden vertikalen Plattform für die Stahl- und Metallbranche sowie benachbarte Industrien auszubauen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (30.10.2019 / 08:05 Uhr) notieren die Aktien der Klöckner & Co SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,07 EUR (-1,39 %) bei 4,98 EUR.



Chart: Klöckner & Co SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}