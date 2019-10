SDAX | Klöckner & Co SE rudert zurück

15.10.2019 - Nach vorläufigen Berechnungen beträgt das operative Ergebnis (EBITDA) der Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000) für das dritte Quartal 2019 26 Mio. EUR vor wesentlichen Sondereffekten. Dieser Wert liegt innerhalb der Prognosespanne von 25-35 Mio. EUR.



Nach der Erholung der Stahlpreise in den USA im dritten Quartal, deren Fortsetzung auch für das vierte Quartal erwartet wurde, geht die Klöckner & Co SE nun von einem schwächeren Marktumfeld und einer erneut negativen Preisentwicklung aus. Vor diesem Hintergrund erwartet die Klöckner & Co SE - unter Reduzierung ihrer bisherigen Prognose - für das Gesamtjahr ein EBITDA von 120 bis 130 Mio. EUR vor wesentlichen Sondereffekten.



... einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von ca. 160 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern über 100.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die unabhängige Industrieplattform XOM Materials zur dominierenden vertikalen Plattform für die Stahl- und Metallbranche sowie benachbarte Industrien auszubauen.

Aktuell (15.10.2019 / 08:05 Uhr) notieren die Aktien der Klöckner & Co SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,09 EUR (-1,78 %) bei 4,96 EUR.



