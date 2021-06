SDAX | Klöckner & Co Aktie: Nach gutem Start in 2021 jetzt im Q2 VERDOPPLUNG des erwarteten EBITDA’s

08.06.2021 – Die Digitalisierung hat Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) verändert – und ist eindeutig DIE ZUKUNFT. Bereits in der Corona-Krise hat die Digitaliserung gezeigt, das sie der einzig gangbare Weg für Klöckner ist. Und es geht weiter auf diesem Weg: Bereits im Q1 half natürlich bereits der Anstieg der Stahlpreise den Umsatz trotz pandemiebedingt rückläufiger Absatzmengen um 5,3 % auf 1,5 Mrd EUR (Q1 2020: 1,4 Mrd) zu erhöhen – mit einem EBITDA von schon sehr guten 130 Mio EUR (Q1 2020: 21 Mio). Einschließlich wesentlicher Sondereffekte, die überwiegend aus der Veräußerung geschlossener Standorte resultierten, betrug das EBITDA sogar 141 Mio EUR (Q1 2020: 21 Mio). Das Konzernergebnis verbesserte sich auf 86 Mio EUR nach einem Verlust von – 21 Mio EUR im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug entsprechend 0,85 EUR (Q1 2020: – 0,21 EUR).

Und es heisst heute trocken: „Aufgrund der weiter deutlich gestiegenen Stahlpreise in Europa und den USA rechnet die Klöckner & Co SE damit, dass das operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal 2021 wesentlich stärker ausfallen wird als erwartet. Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen nun mit einem EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 260-290 Mio EUR entgegen der bisherigen Erwartung von 130‑160 Mio EUR.„

Welch ein Wandel – in 2020 kämpfte man noch mit den roten Zahlen und jetzt explodiert förmlich die Gewinnerwartung – spannend wie hoch das EBITDA am 10.08.2021 dann wirklich wird.

Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“– Stabwechsel nach der Hauptversammlung

Guido Kerkhoff übernahm ab dem 13. Mai 2021 planmäßig den Vorstandsvorsitz von Gisbert Rühl und stellt heute die neue Unternehmensstrategie „Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths“ auf der Hauptversammlung vor. Im Rahmen der Strategie will Klöckner & Co bis zum Jahr 2025 Umsatz und Profitabilität erheblich steigern. Auf Basis seiner Vorreiterrolle in der Digitalisierung und der deutlich optimierten Kostenstruktur ziele das Unternehmen auf beschleunigtes Kundenwachstum, den umfassenden Ausbau des eigenen Produkt- und Serviceportfolios sowie die Erweiterung des Partnernetzwerkes ab. Auf diese Weise soll Klöckner & Co zur führenden digitalen Plattform für Stahl, weitere Werkstoffe und Anarbeitungsservices in Europa und Amerika weiterentwickelt werden.

Guido Kerkhoff: „Mit unserer neuen Strategie ,Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths‘ richten wir unser Unternehmen wieder auf nachhaltiges Wachstum aus. Wir haben in den vergangenen Jahren als digitaler Vorreiter in der Stahlindustrie klare Stärken und Kompetenzen aufgebaut, die wir jetzt gezielt für die erfolgreiche Entwicklung von Klöckner & Co einsetzen werden. Dafür werden wir in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere digitale Transformation investieren.“

Transformation auf allen Ebenen



Um die Ziele zu erreichen, werden zwei strategische Initiativen ergriffen. Einerseits werden weitere Digitalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen vorangetrieben, andererseits fokussiert sich Klöckner & Co auf die operative Exzellenz. Die Beratungskompetenz im Bereich Material und Anarbeitung sowie die agile Unternehmenskultur stellen weiterhin eine wesentliche Basis für die erfolgreiche Entwicklung des Konzerns dar.

In der nächsten Entwicklungsstufe der digitalen Transformation will Klöckner & Co nach der erfolgreichen Digitalisierung der Schnittstellen zu den Kunden nun die Automatisierung der internen Prozesse mit in den Fokus rücken. Dadurch soll das physische und digitale Geschäft noch stärker verbunden werden, so dass manuelle Tätigkeiten entlang der Wertschöpfungskette stark reduziert werden (Zero-Touch). Dafür sollen auch wesentliche Digital- und IT-Kompetenzen von Klöckner & Co unter dem Dach von kloeckner.i gebündelt, unter eine einheitliche Leitung gestellt und enger an das operative Geschäft angebunden werden.

US-Ausbau gehört dazu

Zudem baut kloeckner.i einen zweiten Innovationshub in den USA auf, um den dortigen Anforderungen an die Digitalisierung des Geschäfts besser Rechnung tragen zu können. Des Weiteren wird sich Klöckner & Co verstärkt auf seine operative Exzellenz fokussieren, um Kunden die effizientesten Lösungen und den besten Service bieten zu können. Automatisierung, erhöhte Kosten- und Prozesstransparenz sowie eine Verschlankung der Verwaltung werden die Rentabilität weiter steigern.

Mit der neuen Strategie wird Klöckner & Co wieder wachsen, vornehmlich organisch und über dem Marktniveau. Durch die strategischen Maßnahmen wird zudem eine stark verbesserte Performance über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg erreicht. Das Unternehmen strebt an, das Vor-Pandemie-Niveau des normalisierten operativen Ergebnisses nachhaltig bis zum Jahr 2025 mehr als zu verdoppeln. Das Unternehmen plant überdies einen positiven Wertbeitrag zu erreichen, sodass der Return on Capital Employed (ROCE) über den Kapitalkosten liegt.

Veränderungen im Vorstand

Guido Kerkhoff, der bereits seit Anfang September 2020 als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender für das operative Geschäft in Europa zuständig ist, wurde vom Aufsichtsrat mit Ablauf der Hauptversammlung planmäßig zum Vorsitzenden des Vorstands der Klöckner & Co SE berufen. Er folgt damit auf Gisbert Rühl, der seit 2006 Mitglied des Vorstands und seit 2009 dessen Vorsitzender ist.

Gisbert Rühl: „Klöckner & Co hat sich in den vergangenen Jahren vom klassischen Stahlhändler zum digitalen Vorreiter entwickelt. Ich bin stolz darauf, was die Kolleginnen und Kollegen auf die Beine gestellt haben. Guido Kerkhoff und ich haben die letzten Wochen und Monate genutzt, um einen reibungslosen Wechsel an der Spitze des Unternehmens vorzubereiten. Ich bin davon überzeugt, dass Guido Kerkhoff neue Impulse setzen und das Erreichte erfolgreich weiterentwickeln wird.(…)“

Prof. Dieter H. Vogel, Aufsichtsratsvorsitzender der Klöckner & Co SE: „Heute verabschiedet sich Klöckner & Co von einer Führungspersönlichkeit, die das Unternehmen über anderthalb Jahrzehnte lang geprägt hat. Gisbert Rühl hat mit seinem Mut und seiner Innovationskraft ein starkes Fundament für die Zukunft hinterlassen.“

„Surtsey-Projekt“ läuft – auch Desinvestments „überflüssiger Standorte“ werden weiter fliessen