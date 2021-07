SDAX | Jenoptik verkauft ihren Bereich Kristallzüchtung

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die Hellma Materials GmbH, Jena, übernimmt den Bereich der Kristallzüchtung für Germanium von Jenoptik (ISIN: DE000A2NB601). Ein Vertrag zwischen den Beteiligten wurde am gestrigen Montag unterzeichnet. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt einer behördlichen Zustimmung, die innerhalb der kommenden Wochen erwartet wird. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Hellma Materials ist Spezialist für die Herstellung synthetischer Kristalle und optischer Keramiken für verschiedene Anwendungen, vorrangig für die Mikrolithographie, Optik, Lasertechnik und Strahlungsdetektion. Die Kristallzüchtungsaktivitäten von Jenoptik sind in der Photonic Sense GmbH in Eisenach gebündelt. Dort werden Rohteile aus optischem Germanium und Silizium hergestellt, die wiederum Ausgangsmaterial für z.B. Infrarot-Optiken sind.

Der verkaufte Geschäftsbereich ergänzt das Portfolio von Hellma Materials optimal. „Mit den erworbenen Aktivitäten können wir unseren Kunden eine noch umfassendere Materialauswahl für Anwendungen in der optischen und photonischen Industrie anbieten“, so Dr. Thomas Töpfer von Hellma Materials. Hellma Materials übernimmt alle 25 Mitarbeiter des Unternehmens und wird die Produktion am Standort Eisenach weiterführen. Photonic Sense erzielte 2020 einen Umsatz von rund 6 Mio Euro. „Mit Hellma Materials haben wir einen starken und passenden neuen Eigentümer für das Geschäft gefunden“, so Stefan Traeger, Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG. Er fügte hinzu: „Mit diesem Schritt setzen wir unser strategisches Ziel, uns auf Applikationen rund um Optik und Photonik zu fokussieren, weiter um.“

