SDAX | Instone und LEG werden sich handelseinig

27.01.2020 - Instone Real Estate Group AG (ISIN DE000A2NBX80) und die LEG haben bereits Ende 2019 den Kaufvertrag über die Realisierung des ersten Bauabschnitts im Quartier "Wohnen im Hochfeld" in Düsseldorf-Unterbach geschlossen. Von den 104 verkauften Wohnungen sind 16 Einheiten öffentlich gefördert, 66 Einheiten preisgedämpft und 22 Einheiten freifinanziert. Zusätzlich hat sich die LEG mit dem Ankauf eine Kita sowie kleinere Gewerbeeinheiten im Quartier gesichert. Die Transaktion erfolgt mittels Asset Deal. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.. {loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Axel Felke, Geschäftsführer LEG Solution GmbH, sagt: "Wir freuen uns, mit dem Teilerwerb des Projekts ,Wohnen im Hochfeld' unsere NRW-weite Neubauoffensive in Düsseldorf in unmittelbarer Nähe zum Unterbacher See fortzusetzen. Der Anteil an Sozialwohnungen und preisgebundenen Wohnungen in dem Paket zeigt, dass wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und auch in angespannten Mietmärkten preisgünstige Wohnungen anbieten können. Instone steht als zuverlässiger und erfahrener Entwickler für die hohe Qualität des Projekts."

DER Weg von Steinhoff scheint noch nicht zu Ende: Südafrika Tochter erhält heute A3.za Rating von Moddy's plus lieferte gute Quartalszahlen am Freitag.:

Stefan Dahlmanns, COO Nordrhein-Westfalen der Instone Real Estate Development GmbH, kommentiert: "Der frühzeitige Verkauf des Teilprojekts ist ein positiver Indikator für das gesamte Quartier und ein wichtiger Meilenstein für uns. Mit der LEG haben wir einen vertrauensvollen und langfristig orientierten Partner an der Seite. Davon wird auch die zukünftige Quartiersqualität profitieren."

HIER: DIE aktuelle Analyse zu Instone Real Estate Group AG - kostenlos. Ambitionierte Umsatzziele - hält der Aktienkurs da mit?

9 gute Monate bisher

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Vorjahresvergleich signifikant auf EUR 56,7 Mio. (9M 2018: EUR 20,6 Mio.) an. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) steigerte sich aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs sowie aufgrund der Verbesserung der Finanzierungsstruktur ebenfalls deutlich auf EUR 49,4 Mio. (9M 2018: EUR 13,8 Mio.). Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich auch erheblich und betrug EUR 46,7 Mio. (9M 2018: EUR -1,7 Mio.).

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Bei den bereinigten Umsatzerlösen konnte Instone in den ersten neun Monaten des Jahres EUR 302,4 Mio. verbuchen und damit den Vorjahreswert um 35,9% übertreffen (9M 2018: EUR 222,5 Mio.). Die bereinigte Rohergebnismarge lag bei 32,7% (9M 2018: 26,8%).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die am 16. September 2019 durch den im Rahmen eines "Forward Sales" erfolgten Verkauf des Frankfurter Projekts "Westville" angehobene Prognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2019 bestätigt der Vorstand der Instone Real Estate. So geht er weiter von bereinigten Umsatzerlösen in der Bandbreite von EUR 700 Mio. bis EUR 750 Mio. und einem bereinigten Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 110 Mio. bis EUR 125 Mio. aus. Ebenfalls bestätigt der Vorstand die angepasste Prognose für die bereinigte Rohergebnismarge von rund 24%. Ohne die Berücksichtigung des Großprojekts "Westville" mit einem erwarteten Verkaufsvolumen von rund EUR 600 Mio. wäre die ursprüngliche Prognose für die Rohergebnismarge von rund 28% bestätigt worden.

Kruno Crepulja, CEO der Instone Real Estate, kommentierte bei Vorlage der 9-Monats-Zahlen: "Die sehr guten Neunmonatszahlen bestätigen unseren eingeschlagenen Weg. Das vierte Quartal wird für Instone auch von signifikanten Beiträgen aus bereits geschlossenen Verträgen mit institutionellen Investoren geprägt sein. Unser Produkt erfährt eine ungebrochen hohe Nachfrage, weshalb wir uns für die Zukunft und in Bezug auf die von uns anvisierten Ziele optimal aufgestellt sehen."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Instone, wer?

Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In mehr als 28 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind rund 360 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 30. September 2019 umfasste das Projektportfolio 52 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,4 Mrd. Euro und mehr als 12.000 Einheiten.

Aktuell (27.01.2020 / 07:50 Uhr) notieren die Aktien der Instone Real Estate Group AG im Frankfurter-Handel zum Schluss Freitag im Plus bei 24,90 EUR.

Chart: Instone Real Estate Group AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}