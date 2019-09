SDAX | INDUS Holding: Verkauf

13.09.2019 - Der Vertrag ist unterzeichnet: Die IPETRONIK Eichstätt GmbH, ein Beteiligungsunternehmen der INDUS-Gruppe (ISIN: DE0006200108), verkauft ihre Minderheitsbeteiligung an der TKI Automotive GmbH an den Mehrheitsgesellschafter, die Audi Electronics Venture GmbH. Die TKI Automotive GmbH hat sich auf Thermomanagement, Komfortelektronik und Innenraumklimatisierung für konventionelle Antriebe und elektrifizierte Fahrzeuge spezialisiert. Am 23. Juli hatte INDUS bereits die Einigung über den Verkauf und die daraus resultierende positive Ergebnis- und Liquiditätswirkung gemeldet. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

Als mittelständische Beteiligungsholding kauft INDUS vor allem Unternehmen aus den Zukunftsbranchen Automatisierungs-, Mess- und Regeltechnik, Bau- und Sicherheitstechnik, Medizin- und Gesundheitstechnik, Technik für Infrastruktur und Logistik sowie Energie- und Umwelttechnik oder beteiligt sich mehrheitlich. Die Strategie ist, diese Unternehmen zu halten und zu entwickeln. Hinzu kommen Investitionen in jüngere Unternehmen. Dabei sind - wie im Fall der TKI - auch Minderheitsbeteiligungen oder Joint Ventures denkbar, die ebenfalls langfristig entwickelt oder im Einzelfall auch wieder veräußert werden können.

Aktuell (13.09.2019 / 08:46 Uhr) notieren die Aktien der Indus Holding AG im Stuttgarter-Handel nahezu unverändert bei 37,95 EUR.