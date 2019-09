SDAX | INDUS Holding: 25 Mio mal X.

Das Bielefelder Unternehmen (450 Mitarbeiter) errichtete eine der größten Sortieranlagen Deutschlands für das neue Paketsortierzentrum des DPD in Hamm. Es ist mit 17.300 Quadratmetern Gebäudefläche das größte Depot, das der internationale Paket- und Expressdienstleister in Deutschland jemals gebaut hat. Mit einem Umfang von 25 Mio. Euro ist es auch gleichzeitig der größte Auftrag in der BUDDE-Unternehmensgeschichte. Die Sortieranlage startet am 9. September 2019 ihren Betrieb.

"Wir sind sehr stolz auf unser neues Paketsortierzentrum in Hamm, das einen wichtigen Baustein bei der Bewältigung unseres zukünftigen Mengenwachstums darstellt", sagte DPD CEO Boris Winkelmann bei der Eröffnung. "Für unser deutschlandweites Netzwerk setzt der Standort neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit."

Doch das ist erst der Anfang

In Augsburg entsteht für ebenfalls 25 Mio. Euro bereits die nächste Anlage. Insgesamt fünf Paketdienstleister hat BUDDE Fördertechnik als Kunden, gut 60 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erzielt. Geschäftsführer und Mitgesellschafter Jürgen Budde: "Das Paketgeschäft wächst gewaltig. Mit INDUS als Muttergesellschaft im Hintergrund sind wir auch als Familienunternehmen in der Lage, solche Großaufträge anzunehmen und fristgerecht zu liefern." Das hört sich doch für die durch das Automotivegeschäft gebeutelte INDUS gut an. Hier sind Wachstumsmöglichkeiten in einer Branche die stärker als viele andere wächst.

Um es einordnen zu können

Die gesamte INDUS Gruppe erwirtschaftete im letzten Jahr 1,7 Mrd. EURO Umsatz - da sind natürlich 25 Millionen für ein Paketzentrum mit einer Bau- und Montagezeit von zwei Jahren keine wesentliche Größe. Aber ein zweites Zentrum zum gleichen Preis wird gerade in Augsburg erstellt und man sollte davon ausgehen, dass weitere im In- und Ausland folgen werden. sicheres und bestimmt auch margenstarkes Geschäft.

Indus ist in verschiedenen Branchen unterwegs, gut dass es auch bei Budde engagiert ist:

