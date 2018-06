SDAX | Hypoport passt nach Übernahme Prognose an

19.06.2018 - Die Qualitypool GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hypoport AG (ISIN: DE0005493365), hat heute sämtliche Anteile an der ASC Assekuranz-Service Center GmbH ("ASC") erworben. ASC ist als Pooler für Versicherungsmakler, Assekuradeur und Outsourcing-Dienstleister für Versicherungsgesellschaften tätig und hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 17,5 Mio. Euro erzielt. Der Kaufpreis für sämtliche Anteile an der ASC beträgt 20 Mio. Euro. Zusätzlich wurde mit den Altgesellschaftern der ASC ein Besserungsschein, abhängig vom ASC-Ergebnis der Jahre 2018 bis 2022, in einer Gesamthöhe von maximal 10 Mio. Euro vereinbart.

Aufgrund des durch den Erwerb der ASC voraussichtlich zu erwartenden anteiligen Umsatz- und Ergebnisbeitrages geht der Vorstand der Hypoport AG nunmehr auf Konzernebene von einem Umsatzerlös von 240-260 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 29-34 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 aus.

Von dieser Akquisition profitieren neben der ASC gleich mehrere Hypoport-Unternehmen. So ergänzen das Assekuradeur- und Pool-Geschäft der ASC die Kompetenzen des konzerneigenen Maklerpools und Vertriebsunterstützers Qualitypool GmbH. Und die Smart InsurTech GmbH (SmIT), Betreiber der webbasierten Versicherungsplattform SMART INSUR, kann durch die Anbindung und den Ausbau der Outsourcing-Dienstleistungen ihr Angebotsspektrum für Produktgeber deutlich erweitern. Nun kann SmIT Versicherungsprodukte nicht mehr nur auf der Plattform einbinden, sondern auch das BackOffice für die Versicherungsgesellschaften darstellen.

"Durch den Erwerb der ASC ist es uns erneut gelungen, ein Unternehmen in die Hypoport-Gruppe zu holen, dessen Geschäftsmodelle gleich mehrere Geschäftsmodelle unserer Tochterunternehmen hervorragend ergänzen", erläutert Stephan Gawarecki, Vorstand der Hypoport AG, zuständig für das Segment Versicherungsplattform. "Es profitieren wieder beide Seiten gleich an mehreren Anknüpfungspunkten."

Das hat auch die Geschäftsführung der ASC überzeugt: "Vor dem Hintergrund der stattfindenden Pool-Konsolidierung war eine Stärkung sowohl von Qualitypool als auch von ASC sinnvoll", weiß Norbert Schmitt, Geschäftsführer der ASC Assekuranz-Service Center GmbH. "Wir sind im Bereich Sachversicherung stark, Qualitypool bei Finanzierungen und in der Anbindung von FinTechs. Und mit der Volz Vertriebsservice GmbH gibt es einen Spezialisten für Personenversicherungen in der Hypoport-Gruppe. Wir ergänzen uns perfekt", so Schmitt. "Zudem ergeben sich interessante Cross-Selling-Potenziale."

"Die enge Zusammenarbeit der Unternehmen bietet beste Möglichkeiten für beschleunigtes und nachhaltiges Wachstum von ASC und seine neuen Schwesterunternehmen", ist auch Gawarecki überzeugt und ergänzt: "Gemeinsam haben wir gute Chancen, im sich konsolidierenden Markt eine bedeutende Rolle zu spielen."

Aktuell (19.06.2018 / 11:01 Uhr) notieren die Aktien der Hypoport AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +2,00 EUR (+1,25 %) bei 162,60 EUR.



Chart: Hypoport AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}