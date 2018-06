SDAX | Hypoport passt nach Übernahme Prognose an

19.06.2018 - Die Qualitypool GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hypoport AG (ISIN: DE0005493365), hat heute sämtliche Anteile an der ASC Assekuranz-Service Center GmbH ("ASC") erworben. ASC ist als Pooler für Versicherungsmakler, Assekuradeur und Outsourcing-Dienstleister für Versicherungsgesellschaften tätig und hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 17,5 Mio. Euro erzielt. Der Kaufpreis für sämtliche Anteile an der ASC beträgt 20 Mio. Euro. Zusätzlich wurde mit den Altgesellschaftern der ASC ein Besserungsschein, abhängig vom ASC-Ergebnis der Jahre 2018 bis 2022, in einer Gesamthöhe von maximal 10 Mio. Euro vereinbart.

Aufgrund des durch den Erwerb der ASC voraussichtlich zu erwartenden anteiligen Umsatz- und Ergebnisbeitrages geht der Vorstand der Hypoport AG nunmehr auf Konzernebene von einem Umsatzerlös von 240-260 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 29-34 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2018 aus.

Aktuell (19.06.2018 / 11:01 Uhr) notieren die Aktien der Hypoport AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +2,00 EUR (+1,25 %) bei 162,60 EUR.



Chart: Hypoport AG

