SDAX | Hypoport-Aktie: Transakionsvolumen steigt über 30% im ersten Halbjahr

Hypoport SE (ISIN: DE0005493365)'s Europace, größter B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland erhöhte im ersten Halbjahr 2020 sein Transaktionsvolumen um rund 31% von 31,9 Mrd. Euro auf 41,9 Mrd. Euro - als im Q1 die Wachstumsrate ähnlich war, gab es wenige Tage später auch ein Plus von mehr als 30% bei Umsatz und EBIT - ob diesmal auch?

Plattformgeschäft, onlinebasiert, spielt natürlich in einer digitaleren Welt eine immer größere Rollle, auch wenn jetzt durch die Corona-Eindämmungsmaßnahmen möglicherweise in den Folgemonaten weniger Immobilientransaktionen stattfinden sollten, wird wohl der Anteil des Plattformgeschäfts weiterhin zunehmen. Bereits in 2019 konnte das Plattformgeschäft stärker, wesentlich stärker als der Gesamtmarkt wachsen. Das hat sich in Corona-Zeiten noch beschleunigt. aber im hintergrund sollte man immer behalten: Die Aktie ist bereits gut gelaufen, sehr gut. Aber wer der Devise: Der Trend ist Dein Freund folgt und rechtzeitig Gewinne durch Stopkurse absichert, könnte sich diese Aktie durchaus ansehen. Digitaliiserung ist der Markt der Zukunft und Hypoport scheint sich seinen Anteil im Plattformgeschäft für Immobilienfinanzierungen über alle Lager: Volksbanken, Sparkassen und private Banken/Versicherungen langfristig zu sichern und auszubauen.

Und wenn man sich die Prognose für 2020 genauer ansieht, scheint hier - insbesondere in den anderen Plattformangeboten auch trotz Corona oder wegen Corona einiges möglich. Jedenfalls musste man noch nicht den Ausblick korrigieren. "(...)Kreditplattform und Privatkunden haben mit einem Umsatzwachstum von jeweils über 20% in einem lediglich einstellig wachsenden Gesamtmarkt erneut substanziell Marktanteile hinzugewonnen (in 2019). Wir gehen fest von einer Fortsetzung dieser Entwicklung im Jahr 2020 aus. Die noch deutlich kleineren Segmente Versicherungsplattform und Immobilienplattform entwickelten sich in 2019 ebenfalls positiv und stellen für uns auch in 2020 zentrale Investitionsfelder dar. Das Wachstumspotenzial in beiden Industrien ist für unsere integrierten Plattformen enorm. Im Ergebnis erwarten wir für den Gesamtkonzern für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 400-440 Mio. EUR und ein EBIT von 35-40 Mio. EUR." so CEO Roland Slabke bei Vorlage der 2019er Bilanz am 09.03.2020.

ÜBERALL WESENTLICH HÖHERE WACHSTUMSRATEN ALS DER GESAMTMARKT. Ein Trend der durch die Corona-Maßnahmen lediglich beschleunigt wurde, aber eindeutig für das Geschäftsmodell Hypoports spricht: In der mit Abstand größten Produktgruppe Immobilienfinanzierung wurde das Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2020 um 36% von 25,0 Mrd. Euro (H1 2019) auf 33,8 Mrd. Euro gesteigert. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößten Produktgruppe Bausparen wurde um 21% von 5,2 Mrd. Euro auf 6,3 Mrd. Euro erhöht. Das Volumen der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit stieg um 3% von 1,7 Mrd. Euro auf 1,8 Mrd. Euro an.

Alle drei Produktgruppen auf Europace erreichten somit erneut Steigerungsraten deutlich oberhalb des jeweiligen Marktumfeldes. Laut Deutscher Bundesbank erhöhte sich das Neugeschäftsvolumen für private Immobilienfinanzierungen in Deutschland im Zeitraum Januar bis Mai*** 2020 um knapp 7% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019. Das Neugeschäftsvolumen für Bausparverträge sank in der gleichen Zeitspanne um ca. 11%. Das Neugeschäftsvolumen für Konsumentenkredite an private Haushalte sank gegenüber dem Vergleichszeitraum Januar bis Mai 2019 um 8%.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Ronald Slabke, Vorsitzender des Vorstands, zufrieden: "In all unseren transaktionsbasierten Geschäftsmodellen für den privaten Immobilienerwerb konnten wir unsere operativen Kennziffern deutlich steigern. Auf Europace schlug sich diese Entwicklung in einer Steigerung der Marktanteile aller vier Nutzergruppen nieder. Wir sehen eine anhaltend hohe Dynamik bei den Sparkassen und Genossenschaftsbanken sowie eine hervorragende Entwicklung unseres Segments Privatkunden. Der Einsatz videochat-gestützter Beratung des Endkunden und die digitale Abwicklung der Finanzierungsanfragen an Banken über Europace ermöglichte es den bei uns angeschlossenen Vertrieben, ihre Position gegenüber weniger digitalaffinen Marktteilnehmern deutlich auszubauen."

Wie die mögliche wirtschaftliche Abkühlung durch Corona auf die onlinebasierte Plattform sich auswirken wird, ist schwer einzuschätzen. Einerseits wird der Onlinetrend verstärkt, andererseits sollte sich auch die Immobilientransaktionsfrequenz reduzieren in einer Rezession - aber der Anteil Hypoports wächst an diesem Kuchen derzeit wesentlich schneller, als der "Kuchen" kleiner wird. Spannende Zukunftsfragen, generell wird Hypoport auf Dauer wohl keine negativen Impacts sehen durch die Pandemiekrise.

Neben Plattformgeschäft gibt es noch Dr. Klein und Value AG

Und auch hier schöne Wachstumsraten. Im Segment Privatkunden bietet Hypoport unter der Marke Dr. Klein, maßgeblich über ein Franchise-System, an über 200 deutschen Standorten Beratung zu Finanzprodukten an. Das von Dr. Klein vermittelte Volumen* stieg im ersten Halbjahr 2020 um 32% von 3,5 auf 4,6 Mrd. Euro an. Auch im Segment Privatkunden lag die Steigerung der operativen Kennziffer somit deutlich über der des Gesamtmarktes (vgl. Bundesbank-Werte oben).



Die zum Segment Immobilienplattform gehörende Bewertungsplattform unter der Marke Value AG steigerte ihre operative Kennziffer im ersten Halbjahr 2020 ebenfalls deutlich. So erhöhte sich der Wert besichtigter und begutachteter eigennutzungsfähiger Wohnimmobilien von 8,48 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2019 auf 11,70 Mrd. Euro und somit um 38%.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_02)}

2019 war schon rekordmässig

Durch den Umsatzanstieg der einzelnen Hypoport-Segmente in 2019 erhöhte sich auch der Rohertrag der gesamten Unternehmensgruppe um 30% auf 181,9 Mio. EUR (2018: 140,2 Mio. EUR). Unterstützt durch den deutlichen Umsatz- und Rohertragsanstieg wurden die Investitionen in den Ausbau der bestehenden Plattformtechnologie, in weitere Zukunftsprojekte sowie einen weiteren Ausbau der zielgruppenspezifischen Vertriebskapazitäten für zukünftiges Unternehmenswachstum massiv gesteigert. Das EBIT der Hypoport-Gruppe wurde um 13% auf 33,0 Mio. Euro (2018: 29,3 Mio. EUR) ausgeweitet. Das Ergebnis pro Aktie betrug 3,90 EUR (2018: 3,66 EUR).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

"Das Segment Kreditplattform wies mit einem Umsatzplus von 22% eine starke Entwicklung auf und erzielte 141,5 Mio. Euro (2018: 115,6 Mio. Euro). Haupttreiber für dieses Umsatzwachstum waren der 18%ige Anstieg des Transaktionsvolumens von Europace auf 68 Mrd. € sowie eine gute Entwicklung der ebenfalls zum Segment Kreditplattform gehörenden Maklerpools. Zudem konnte die in 2019 erworbene REM Capital AG erste Umsatzbeiträge beisteuern. Der Ertrag vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Segments Kreditplattform wurde trotz erneut ausgeweiteter Zukunftsinvestitionen in den Vertrieb und die Synergiehebung mit der Immobilienplattform um 20% auf 31,2 Mio. € (2018: 26,1 Mio. €) gesteigert.

Im Segment Privatkunden wurden die Umsätze mit 21% auf vergleichbarem Wachstumsniveau erhöht, sodass Umsätze von 104,6 Mio. € (2018: 86,5 Mio. €) erzielt wurden. Gemeinsam mit dem Vertriebsausbau ist die weiter steigende Nachfrage der Verbraucher nach neutraler Beratung bei Immobilienfinanzierungen die Grundlage für diesen Erfolg. Hieraus resultierte ein um 14% gestiegenes Vertriebsvolumen von 7,5 Mrd. € (2018: 6,5 Mrd. €). Das EBIT des Segments stieg durch eine Änderung im Produktmix, die Anbindung weiterer regionaler Produktpartner sowie Investitionen in effzientere Prozesse zur Leadgenerierung unterproportional um 3% auf 11,1 Mio. € (2018: 10,8 Mio. €).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_02)}

Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen B2B-Geschäftsaktivitäten der Hypoport-Gruppe mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien. Die Vermarktungs- und Verwaltungsplattformen steigerten ihre Umsätze, auch aufgrund eines außerordentlich starken Projektgeschäfts im zweiten Halbjahr, deutlich. Auch die Bewertungsplattform baute ihre Vertragspartnerzahl und Marktposition merklich aus. Bei der wohnungswirtschaftlichen Finanzierungsplattform führten das relativ impulslose Zinsumfeld und die politisch motivierte Diskussion über Mietobergrenzen in 2019 zu sinkenden Umsätzen. Insgesamt stieg der Segmentumsatz um 47% auf 50,1 Mio. Euro (2018: 34,1 Mio. Euro). Das EBIT des Segments sank aufgrund eines deutlich schwächeren EBIT-Beitrags der Finanzierungsplattform, hohen Anlaufinvestitionen in die Bewertungsplattform und weitere Investitionen um 9% auf 5,4 Mio. € (2018: 6,0 Mio. €)."

Hypoport ist

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren knapp 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt über 700 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 30.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 6 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}

Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Finanzierung, Vermarktung, Bewertung und Verwaltung von Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem wird dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool zugeordnet.

Aktuell (09.07.2020 / 08:07 Uhr) notieren die Aktien der Hypoport SE im Tradegate-Handel bei 414,50 EUR (Plus +0,97%, +4,00 EUR).



Chart: Hypoport AG | Powered by GOYAX.de

