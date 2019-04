SDAX | Hypoport AG ein Moment des Innehaltens.

15.04.2019 - Ronald Slabke, CEO der Hypoport-Gruppe (ISIN: DE0005493365), zum Tod von Dr. Ottheinz Jung-Senssfelder: "Die Nachricht über den Tod unseres langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden hat uns zutiefst getroffen. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit vor allem bei seiner Familie und seinen engen Freunden. Mit "JS", wie wir ihn vertrauensvoll genannt haben, verlieren wir nicht nur unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, sondern vor allem auch einen stets humorvollen, immer wertschätzenden und gütigen Menschen. Fachlich herausragend und immer für uns da, hat er Hypoport während der insgesamt 14 Jahre seiner Aufsichtsratstätigkeit wesentlich begleitet und beraten. Herr Dr. Jung-Senssfelder hat Hypoport in sämtlichen Belangen stets unterstützt und mit ganzer Kraft für das Unternehmen, dem er persönlich tief verbunden war, eingesetzt. Voller Dankbarkeit und in tiefer Trauer gedenken wir unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Dr. Ottheinz Jung-Sensfelder."

Im Jahr 2005 hatte Herr Dr. Jung-Senssfelder seine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender der Hypoport AG bereits zwei Jahre vor dem Börsengang der Gesellschaft übernommen. Er hat die Arbeit des Aufsichtsrats durch seine fachliche Kompetenz als Jurist und langjähriger Vorstand in mehreren Banken nachhaltig geprägt. Seine Professionalität und sein klares Bekenntnis zu Ergebnisqualität und Transparenz waren von ihm vorgelebte Werte, die auch über seinen Tod hinaus die Arbeit des Aufsichtsrats und des Vorstands der Hypoport AG bestimmen werden. Seine freundliche, jederzeit positive und offene Art des Umgangs wird allen, die in der Hypoport-Gruppe mit ihm zusammengearbeitet haben, in sehr besonderer Erinnerung bleiben.

Seine Aufgaben übernimmt bis auf weiteres Herr Roland Adams, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Hypoport AG. Im Rahmen der geltenden gesetzlichen Regelungen wird bei der am 15. Mai 2019 anstehenden Hauptversammlung ein neues Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden.

Aktuell (15.04.2019 / 09.26 Uhr) notieren die Aktien der Hypoport AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,60 EUR (+0,33 %) bei 181,40 EUR.



