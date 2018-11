SDAX | Hypoport AG: Alles ok!

Hiernach stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um rund 33% auf 191,8 Mio. EUR (9M 2017: 143,7 Mio. EUR). Das hieraus resultierende EBIT betrug 22,2 Mio. EUR (9M 2017: 18,6 Mio. EUR) und erhöhte sich somit um 19%. Damit bestätigt die auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensgruppe ihren Expansionskurs, der weiterhin von allen vier Segmenten getragen wird.

Kreditplattform

Das Segment Kreditplattform profitierte von der sehr guten Entwicklung des Finanzierungsmarktplatzes EUROPACE, welcher sein Transaktionsvolumen in den ersten neun Monaten 2018 um 18% auf 42,8 Mrd. EUR (9M 2017: 36,4 Mrd. EUR) steigerte. Gleichzeitig haben die ebenfalls zum Segment Kreditplattform gehörenden Maklerpools ihre Umsätze ausweiten können, sodass sich der Segmentumsatz in den ersten neun Monaten um 31% auf 81,5 Mio. EUR (9M 2017: 62,3 Mio. EUR) erhöhte. Das EBIT des Segments wurde im gleichen Zeitraum um 33% auf 18,8 Mio. EUR (9M 2017: 14,1 Mio. EUR) gesteigert.

Privatkunden

Im Segment Privatkunden zeigte sich der anhaltende Trend, dass Verbraucher eine neutrale Beratung durch den Finanzierungsexperten Dr. Klein mit seinen mittlerweile 590 Beratern (30.09.2017*: 520; +13%) bevorzugen. Hieraus resultierte ein um 28% gestiegenes Vertriebsvolumen in den ersten neun Monaten 2018 von 4,8 Mrd. EUR (9M 2017*: 3,8 Mrd. EUR). Im gesamten Segment wurde ein um 18% erhöhter Umsatz von 65,7 Mio. EUR (9M 2017*: 55,9 Mio. EUR) erwirtschaftet. Das EBIT des Segments stieg innerhalb der ersten neun Monate um 16% auf 9,0 Mio. EUR (9M 2017*: 7,7 Mio. EUR).

Immobilienplattform

Das im Sommer 2018 etablierte Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen B2B-Geschäftsaktivitäten der Hypoport-Gruppe mit dem Ziel der Digitalisierung von Vertrieb, Bewertung und Verwaltung von Immobilien. Nicht zuletzt aufgrund der akquirierten Unternehmen FIO und Value AG stieg der Segmentumsatz um 53% von 15,4 Mio. EUR auf 23,5 Mio. EUR. Das EBIT entwickelte sich mit einem Anstieg von 10% auf 3,7 Mio. EUR (9M 2017: 3,4 Mio. EUR) positiv, jedoch noch leicht unterproportional. Gründe hierfür waren eine eher schwache Entwicklung in der margenstarken Produktgruppe Vermittlung & Beratung sowie der weitere Aufbau von Teams für die Produktgruppe Immobilienbewertung.

Versicherungsplattform

Das Segment Versicherungsplattform hat in den ersten neun Monaten 2018 die Geschäftsbeziehung zu bereits existierenden und neuen Kunden ( Vertriebsorganisationen und junge B2C Insurtech-Unternehmen ( ausgeweitet und die im Sommer erworbene Gesellschaft ASC integriert. Die Umsätze stiegen daher von 10,9 Mio. EUR (9M 2017) auf 21,9 Mio. EUR. Das EBIT nach neun Monaten 2018 von insgesamt -1,5 Mio. EUR (9M 2017: -0,9 Mio. EUR) ist noch durch Anlaufverluste leicht belastet.

Fazit

Ronald Slabke, Vorsitzender des Vorstands, erläutert: "Wir sind insgesamt äußerst zufrieden mit der Entwicklung in den ersten neun Monaten 2018. Unser organisches Wachstum verläuft weiterhin dynamisch. Zudem wurden unsere drei in 2018 akquirierten Gesellschaften ( FIO, Value AG und ASC ( gut in unser Unternehmensnetzwerk integriert und leisten bereits positive Ergebnisbeiträge."

Aktuell (05.11.2018 / 13:07 Uhr) notieren die Aktien der Hypoport AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -1,40 EUR (-0,77 %) bei 181,20 EUR.



