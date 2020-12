SDAX | Home24 stellt wichtige Weichen – günstiges Kursniveau meint Platow

Weitere Suchergebnisse zu "home24 SE":

24.12.2020 – Am Montag (21.12.) ist Home24 (ISIN: DE000A14KEB5) frisch in den SDAX aufgestiegen und hat im Dezember noch ein paar wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Der Online-Möbelhändler will alle Kapitalmarktoptionen für die brasilianische Tochter Mobly prüfen. Erste Wahl ist eine Börsennotierung. Ein IPO wäre frühestens im Februar 2021 möglich, würde jedoch finanzielle Mittel für eine beschleunigte Wachstumsstrategie in Lateinamerika freisetzen. Das macht Sinn, denn im Q3 erzielte Mobly in Brasilien mit rd. 428 000 Bestellungen (+75%) mehr Aufträge als Home24 in Europa. Zudem erreichen beide Geschäfte ein positives ber. EBITDA. Auch für Europa hat Home24 einen Plan und will mit einer Kapitalerhöhung (KE) die Bekanntheit außerhalb der deutschsprachigen Kernregion ausbauen. Die KE wurde bei institutionellen Investoren platziert und spielte brutto 46 Mio. Euro ein. Die Aktie (18,42 Euro; DE000A14KEB5) litt jüngst zwar etwas unter der Kapitalmaßnahme und Gewinnmitnahmen. Die Initiativen stützen jedoch den weiteren Wachstumskurs.

Neuleser nutzen das günstige Kursniveau und greifen bei Home24 zu. Der Stopp liegt bei 15,80 Euro.

ZU HOME24 gab es auch einen positiven Kommentar von Lukas Spang in seinem Marktüberblick – Home 24 der “Stay at home”Profiteur. Auch in seinen Augen auch ein spannendes Investment.

