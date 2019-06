SDAX | Hapag-Lloyd tilgt Anleihe vorzeitig

14.06.2019 - Die Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) hat heute beschlossen, die mit einem Kupon von 6,75 Prozent verzinste Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2022 (ISIN XS1555576641 und ISIN XS1555576997) zum 24. Juni 2019 in der verbleibenden Höhe von 280 Millionen Euro zu dem festgelegten Rückzahlungspreis von 103,375 Prozent vorzeitig und vollständig zurückzuführen.



Die Rückführung erfolgt überwiegend durch freie liquide Mittel. 100 Millionen Euro der Gesamtsumme von 280 Millionen Euro werden aus der Inanspruchnahme einer Kreditlinie bedient, die auf einer Kreditausfallversicherung basiert.



"Die vorzeitige und vollständige Rückführung dieser Anleihe ist ein klarer Schritt der weiteren Entschuldung und Optimierung unserer Kapitalstruktur. Wir machen gute Fortschritte bei der weiteren Verbesserung des Verschuldungsgrads und bei der Verringerung unserer Fremdkapitalkosten. Dies wird auch weiterhin ein wesentlicher Teil unserer strategischen Agenda bleiben", sagte Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd.

Passt zu der anderen positiven Nachricht von heute.

Zum Unternehmen

Mit einer Flotte von 235 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 12.800 Mitarbeitern an Standorten in 128 Ländern in 398 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,5 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.

Aktuell (14.06.2019 / 09.09 Uhr) notieren die Aktien der Hapag-Lloyd AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,25 EUR (+0,74%) bei 33,90 EUR.



