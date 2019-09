SDAX | Hamborner REIT AG mag Lengerich

296.09.2019 - HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE0006013006) hat in dieser Woche den Kaufvertrag für eine Einzelhandelsimmobilie in Lengerich unterzeichnet. Das Nahversorgungszentrum "Markt Karree" befindet sich an einem etablierten und verkehrsgünstig gelegenen Einzelhandelsstandort im Zentrum der nordrhein-westfälischen Stadt.

Hauptmieter des rund 4.600 Quadratmeter großen Objekts ist der Lebensmitteleinzelhändler EDEKA, der sich mit einem langfristigen Mietvertrag an den Standort gebunden hat. Unmittelbar neben dem EDEKA-Markt, der rund drei Viertel der Gesamtfläche des Objekts umfasst, befinden sich zwei weitere Mieteinheiten, die an Takko Fashion und Deichmann vermietet sind. Die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei rund 13 Jahren. Bei jährlichen Mieterträgen von 0,73 Mio. Euro beläuft sich der Kaufpreis der Immobilie auf 14,2 Mio. Euro. Die Bruttoanfangsrendite liegt bei 5,2 Prozent.

Verkäufer der Immobilie ist eine Projektentwicklungsgesellschaft. SQM Property Consulting war im Rahmen der Transaktion vermittelnd tätig. Die Kaufpreiszahlung und der Besitzübergang werden voraussichtlich im vierten Quartal 2019 stattfinden.

Es läuft gut bei Hamborner - operativ - und was wird aus dem Aktienkurs? Aktien-Analyse der Hamborner Reit AG - am 26.09. aktualisiert.

HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rund 1,5 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden großflächige Einzelhandelsobjekte und Fachmärkte, profitable Büro- und Ärztehäuser sowie attraktive Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Aktuell (26.09.2019 / 08:08 Uhr) notieren die Aktien der Hamborner Reit AG im Düsseldorfer-Handel mit einem Minus von -0,09 EUR (-0,98 %) bei 9,40 EUR.



Chart: HAMBORNER REIT AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}