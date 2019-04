SDAX | Hamborner REIT AG kauft munter weiter

29.04.2019 - HAMBORNER REIT AG (ISIN: DE0006013006) hat erneut ihr weitreichendes Akquisitionsnetzwerk genutzt und den Kaufvertrag für ein im Bau befindliches Büroobjekt in Neu-Isenburg unterzeichnet. Bei dem Ankaufsobjekt handelt es sich um einen Bauabschnitt des Büroensembles "Der Dornhof", der derzeit an einem etablierten Bürostandort im Gewerbegebiet Süd errichtet wird. Das verkehrstechnisch optimal angebundene Objekt befindet sich auf der stark frequentierten Siemensstraße, ca. 10 km von der Frankfurter Innenstadt bzw. vom Frankfurter Flughafen entfernt.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Die Immobilie zeichnet sich durch ihre technisch gehobene und energetisch nachhaltige Bauweise aus. Sie wird unter Einsatz qualitativ hochwertiger Baumaterialien errichtet und modernste Standards erfüllen. Derzeit läuft der Prozess zur Zertifizierung des Gebäudes durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB).

Hauptmieter des rund 4.500 Quadratmeter großen Objekts wird ein namhafter IT-Dienstleister, der sich langfristig an den Standort gebunden hat. Der Kaufpreis der Immobilie wird sich auf rd. 16,1 Mio. Euro belaufen. Bei jährlichen Mieterträgen von rd. 0,9 Mio. Euro beträgt die Bruttoanfangsrendite 5,4 Prozent. Die Kaufpreiszahlung und der Besitzübergang werden Anfang 2020 stattfinden. Verkäufer der Immobilie ist eine Objektgesellschaft eines lokalen Projektentwicklers und der MERKUR Development Holding GmbH. Trompetter Immobilien war im Rahmen der Transaktion als Makler tätig.

HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Aktuell (29.04.2019 / 10:56 Uhr) notieren die Aktien der Hamborner Reit AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,03 EUR (-0,03 %) bei 9,48 EUR.



