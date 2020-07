09.07.2020 - Natürlich musste Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) mit den Folgen des Lock-Downs kämpfen, abe rmittlerweiel "läuft" es wieder an. Die Schleißungsbedingten Verluste wird man ohl bis Ende des Jahres nicht aufholen können, tröstlich ist, das auch das erste Halbjahr zumindest noch im positiven Bereich abgeschlossen werden konnte - Bruch in der Story, aber wohl ohne langfristige Asuwirkungen.Der Absatz des ersten Halbjahres 2020 sank auf 3,1 Millionen Brillen (Vorjahr: 4,1 Millionen Brillen), der Außenumsatz, einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen, auf 710 Millionen EUR (Vorjahr: 884,4 Millionen EUR). Der Konzernumsatz verminderte sich auf 611 Millionen EUR (Vorjahr: 758,2 Millionen EUR). Den Gewinn vor Steuern wird erwartet mit mehr als 35 Millionen EUR (Vorjahr: 127,6 Millionen EUR). Die heutige Hauptversammlung sollte keine großen Überraschungen bringen.

Mit Beginn des zweiten Quartals wurden erhebliche Kosteneinsparungen umgesetzt. Sinnvollerweise und finanziell offensichtlich „machbar“: Investitionen in den Aufbau der Omnichannel-Plattform wurden hingegen unvermindert fortgesetzt.

Mit der sich erholenden Entwicklung im Mai und Juni erwartet Fielmanns Management für das Gesamtjahr einen Außenumsatz von mehr als 1,5 Milliarden EUR (Vorjahr: 1,76 Milliarden EUR), einen Konzernumsatz von mehr als 1,3 Milliarden EUR (Vorjahr: 1,52 Milliarden EUR), dieses bei einem Gewinn vor Steuern von mehr als 100 Millionen EUR (Vorjahr: 253,8 Millionen EUR). Vorausgesetzt, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie im Jahresverlauf kommt, die das Geschäft deutlich beeinträchtigen. Die wahrscheinlichkeit eienr zweiten Welle wird derzeit relativ gering eingeschätzt vom RKI, zumindest in Deustchland.

Nachdem Fielmann Mitte März den Regelbetrieb der Niederlassungen auf einen Notdienst für systemrelevante Berufsgruppen umgestellt hatte, ging der Umsatz im Einzelmonat April dieses Jahres um 70% zum Vorjahr zurück. Mit Einführung der wissenschaftlichen Hygienestandards zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern und der damit verbundenen Wiedereröffnung der Niederlassungen erholte sich das Geschäft im Mai bereits wieder deutlich, sodass Fielmann eine Umsatzsteigerung von +157% zum Vormonat (-26% zum Vorjahr) erzielte. Im Juni stieg der Umsatz voraussichtlich um +29% zum Vormonat und lag damit bereits +3% über dem Einzelmonat im Vorjahr.

Die Hauptversammlung findet heute statt und sollte wohl entscheiden in Anbetracht der schwer einzuschätzenden Auswirkungen der Covid-Krise die Dividendenzahlung auszusetzen und den "Bilanzgewinn der Fielmann Aktiengesellschaft des Geschäftsjahrs 2019 in Höhe von 163.800.000,00 € wird als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen." zumindest wird das in Tagesordnung vorgeschlagen - die HV findet, wie derzeit üblich - online statt.

