SDAX | Encavis cleverer Zug. Kurzfristig Druck auf die Aktie, aber „billiges Geld“ für weiteren Bestandsaufbau.

In letzter Zeit stabilisierte sich der Aktienkurs der ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) und setzte zu einer Erholung seit Anfang Oktober an. Und Encavis setzt währenddessen konsequent und unbeirrt den Ausbau seines Portfolios fort, so zuletzt in den Niederlanden, davor in Dänemark. Und auch die Quartalszahlen zeigen trotz negativer Witterungseinflüsse nach oben,

Warum fällt dann die Encavis Aktie heute um mehr als 5 % (09:45 Uhr, XETRTA)? Wandelanleihe!

Einen Betrag von 250 Mio EUR platziert die Encavis „im beschleunigten Bookbuildingverfahren“ wahrscheinlich schon bis heute Abend ohne Bezugsrecht der Aktionäre „am Markt“. Und warum fällt deshalb heute der Kurs: Die Pflichtwandelanleihe wird die derzeitigen Aktionäre und ihren Anteil am Unternehmen verwässern. Folglich entsteht Druck auf den Aktienkurs. Schaut man sich die Bedingungen der Anleihe genauer an, kann man feststellen, dass Encavis sich für kleines Geld – Zinsspanne bis zu einer ab 2025 möglichen Pflichtwandlung respektive bis 2027 liegt zwischen 1.625% und 2.125% – als Eigenkapital klassifizierte Mittel sichert.

Eigenkapitalrendite der Encavis lag bei 1,69 % in 2020 – belastet durch den Bestandsaufbau

Dazu kommt bei dem durch das gestiegene Eigenkapital eine mindestens in ähnlicher Höhe mögliche Fremdkapitalfinanzierung zu ähnlich günstigen Zinssätzen. Zumindest die von Encavis Management betreuten Fonds hebeln ihr Eigenkapital mit Fremdkapital in ähnlicher Grössenordnung. Als Anreiz für die nachrangige Anleihe erhalten die Käufer eine Chance: Encavis kann ab 2025 bis November 2027 die Anleihe in neue Aktien der Encavis wandeln. Preis: Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich einen Aufschlag von 30-35 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktie auf XETRA zwischen Auflegung und Preisfestsetzung betragen.

Was im Endeffekt bedeutet: Zufluss der Mittel sofort und Verwässerung der derzeitigen Aktionäre „um 30-35 % gegenüber einer sofortigen Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht zum aktuellen Durchschnittspreis (übliche Preisspanne analog Evotec’s letzter Kapitalerhöhung) abgemildert“.

Wann wird „pflichtgewandelt“?

Wenn die Encavis Aktie mindestens um 60-65 % höher handelt als der aktuelle volumengewichtete Durchschnittskurs: „Die Gesellschaft hat die Möglichkeit, die Pflichtwandlung der Schuldverschreibungen jederzeit an oder nach dem 14. Dezember 2025 und vor dem Ersten Zinsanpassungstag vorzunehmen. Die Gesellschaft darf ihr Recht zur Pflichtwandlung nur ausüben, wenn der Kurs der Stammaktie während eines bestimmten Zeitraums an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen, die der Erklärung vorausgehen, mindestens 130 % des dann geltenden Wandlungspreises beträgt.“

Ab dann erhalten die Anleiheinhaber keine Zinsen mehr, dafür entsprechend der zugeteilten Aktienzahl Dividende. Sollte die Encavis Aktie nicht performen in der erforderlichen Grössenordnung wird die Wandelanleihe ab November 2027 zur Anleihe mit einem „normalen“ Zinssat: „Ab dem Ersten Zinsanpassungstag werden die Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz verzinst, der 10 % über dem geltenden 5-Jahres-Mid-Swapsatz in Euro als Referenzsatz liegt, wo dieser Referenzsatz dann alle fünf Jahre neu festgesetzt wird. “

FAZIT: FÜR DIE BESTEHENDEN AKTIONÄRE EINE GERINGERE VERWÄSSERUNG ALS EINE AKTUELLE KAPITALERHÖHUNG OHNE BEZUGSRECHT. ENCAVIS ERHÄLT EIGENKAPITALÄHNLICHE MITTTEL DIE ZU GÜNSTIGEN KONDITIONEN DEN ANGESTREBTEN BESTANDSAUFBAU BESCHLEUNIGEN. UND DURCH DIE FRISCHEN MITTEL WIRD EINE HÖHERE RENDITE ERZIELT ALS KOSTEN ENTSTEHEN, ALSO BIS ZU EIENR MÖGLICHEN WANDLUNG STEIGERT SICH SO DER ERTRAG PRO AKTIE FÜR DIE AKTUELLEN AKTIONÄRE.

Ausbau läuft weiter – bis 2025 noch einiges vor – und jetzt mit 250 Mio mehr Eigenkapital plus x-günstigeres Fremdkapital

Zwölf strategische Entwicklungspartnerschaften mit mehr als 3.5 Gigawatt (GW) Projekt-Pipeline sichern Encavis den Kapazitätsaufbau des Solarparkportfolios. Rund 60% der Entwicklungsprojekte sind auf die drei Topp-Entwicklungsregionen Deutschland, Dänemark und Italien fokussiert. Encavis hat im laufenden Geschäftsjahr bereits Parks mit einer Kapazität von über 130 MW für den eigenen Bestand erworben.