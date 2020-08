SDAX | Encavis: DIE ZAHLEN! Umsatz passt, Gewinn leicht unter...Prognose für 2020 bestätigt

Gestern Abend zeigte der Markt klar, was er erwartet: Gute Zahlen - auf XETRA schloß die Aktie mit 4,92% im PLUS auf 15,34 EUR. Eine hohe Erwartungshaltung - wird es zu einem "sell on good news" kommen und was sind "good news". Reciht dafür eine Erfüllung der Analystenerwartungen? Oder muss es mehr sein? Zuerst die Erwartungen der Analysten ermittelt vor Veröffentlichung der Zahlen;

Umsatzerwartung für Q2: Durchschnitt ist 87 Mio EUR, (Bandbreite: 85,8-90 Miuo. EUR), EBITDA (operativ): D 72,5 Mio. EUR (B:65-79), EBIT(operativ): D 47,8 Mio. EUR (B:41-56)

Umsatzerwartung für erstes Halbjahr: Durchschnitt ist 152,5 Mio EUR, (Bandbreite: 150-156 Mio. EUR), EBITDA (operativ): D 123 Mio. EUR (B:115,6-129,5), EBIT(operativ): D 75,9 Mio. EUR (B:69-83)

Umsatzerwartung für 2020: Durchschnitt ist 286 Mio EUR, (Bandbreite: 280-295 Miuo. EUR), (heute bestätigt) Prognose des Unternehmens mind. 280 Mio. EUR. EBITDA (operativ): D 223 Mio. EUR (B:220-230,7), (heute bestätigt) Prognose des Unternehmens mind. 220 Mio. EUR, EBIT(operativ): D 134,5 Mio. EUR (B:130-138,7),(heute bestätigt) Prognose des Unternehmens mind. 130 Mio. EUR.

So weit die Erwartungen - ein kerngesundes Unternehmen mit überzeugenden operativen Kennziffern. UND JETZT DIE REALITÄT - Umsatz über den Erwartungen, EBITDA und EBIT unter den Erwartungen (meteorologischer Effekt/weniger Wind und Sonne)

Der Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2020 um rund 8% auf 154,8 Millionen Euro ist vornehmlich auf die Akquisition mehrerer Windparks in Dänemark zurückzuführen. Bis Ende Juni 2020 konnte zudem ein positiver meteorologischer Effekt in Höhe von 8,2 Millionen Euro gemessen werden, der jedoch um 3,1 Millionen Euro unter dem noch stärkeren 1. Halbjahr 2019 (11,3 Mio. Euro) lag. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) in Höhe von 119,6 Millionen Euro liegt um 1,2 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Dies ist u.a. auf den einen negativen meteorologischen Effekt (-3,1 Mio. Euro) zurückzuführen. Das EBIT erreichte 74,5 Millionen Euro nach 78,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Die 191 Solar- und 85 Windparks des Portfolios im Eigenbestand und im Asset Management für Dritte produzierten unbeeindruckt von dem Corona-Virus grünen Strom. Die Fertigstellung der noch im Bau befindlichen Großprojekte "Talayuela" und "La Cabrera" in Spanien konnte - anders als nach dem "Lockdown" in Spanien und dem damit einhergehenden zwischenzeitlichen Baustopp befürchtet - beschleunigt werden.



"Wir gehen heute wieder davon aus, dass die Parks termingerecht im dritten und vierten Quartal 2020 ans Netz angeschlossen werden können. Beide Parks zusammen werden insgesamt Mehrkosten von knapp 500.000 Euro für die Beschleunigungsmaßnahmen verursachen. Dies entspricht gut 0,1% der Gesamtinvestitionssumme von rund 393 Millionen Euro. Damit liegen diese Kosten erheblich unter unseren ersten Kalkulationen", erläuterte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die positive Entwicklung.

Qiagen mit KNALLER

Nordex - Folgeauftrag in Brasilien gesichert

Aves One investiert in Wechselbrücken, Hermes mietet "alles"

QSC geht weiter - Leuchtturmkunde gewonnen

H2-Update 24.08.2020: NEL muss am Mittwoch Klarheit schaffen - auch über Kopenhagen

H2-Update 24.08.2020: Plug Power fällt kräftig - liegt's an Citron?

Encavis: Analystenerwartungen und Shortpositionen - eigentlich konträr

6 Hedgefonds halten insgesamt 9,5% short an meldepflichtigen Positionen

relativ viel für einen relativ berechenbaren Wert - der aber in den letzten Monatne eine kräftige Kursralley hingelegt hat - Konsolidierung jederzeit möglich, was wohl auch die Hedgefonds für möglich halten. Ob die Bilanzzahlen am Mittwoch hier einen Impuls leifern könnten? Spannende Frage. Die Shortpositionen sind natürlich - da nur die Positionen ab 0,50% des Aktienkapitals meldepflichtig sind - nur "die Spitze des Eisbergs". Die letzte Positionsveränderung war eine Erhöhung am 24.08.2020 durch HelikonInvestments auf 1,6% (nach zuvor 1,51%), Citadel Europe LLP, die mit der höchsten Einzelposition, führte als letzte Transaktion ebnefalls eine Erhöhung durch - am 10.07.2020 auf 5,11% (von 5,05%). Erwartungshaltung der Shorts kann nur ein sinkender Kurs sein - mit welchem Zeithorizont ist natürlich die große Frage.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Negative Überraschungen wurden eigentlich nicht erwartet,

sondern eigentlich ein Stand zum Zielerreichungsstand für dieses Jahr und möglicherweise einige Ausblicke für zukünftige Expansion. Die "Schätze in der Bilanz" werden eher nicht in der Halbjahresbilanz gehoben werden: "Encavis hat in der Bilanz noch einen Schatz schlummern: Die Anlagen, die demnächst aus der "Garantiezeit" fallen, die dann abgeschrieben und "frei von Lasten" fast direkt zum Gewinn beitragen könnten. Anlagen die z.B. im Rahmen der Einspeisevergütung für einen festen Zeitraum Abnahmepreise garantiert hatten, waren bilanziell und buchhalterisch so aufgestellt, dass innerhalb der "Garantiezeit" die Anlage abgeschrieben ("verdient") werden und "bezahlt" werden konnte. Alles danach ist also "Sahne" - und diese Sahne kommt langsam bei einigen Encavis Projekten in erreichbare Nähe - was dass für die Aktie bedeutet? Zumindest eine gute Absicherung nach unten..."

Unsere Reihe über Wasserstoffaktien:

H2TEIL1: Ballard Power Systems Inc - Kursrakete steigt weiter oder...

H2TEIL2: Plug Power Inc. - Kursdelle+Kaufkurse oder geht es weiter runter?

H2TEIL3: Nel Asa - Elektrolyse, Tankstellen und mehr, Milliardenmarkt. Für Nel?

H2TEIL4:NIKOLA Corp. - TESLA Nachfolger auf dem Weg?



H2TEIL5:SFC Energy AG. - Deutschlands Ballard Power?



H2TEIL6: Linde und Air Liquide - zwei Großkonzerne, die Wasserstoff in der DNA haben oder eben zukaufen können

H2-Update KW 34: NIKOLA noch zwei, NEL rockt Kopenhagen, Plug Power geht in die Luft, SFC liefert Zahlen und Ballard wird gefeiert

BUCHTIP: EIN SPANNENDES BUCH GEFÄLLIG? Nachhaltigkeit als Anlageprinzip - logisch, zukunftsfähig und lesenswert! Wasserstoff, Energiewende und alles drum herum

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Nähere Angaben über die Projektkäufe, Minderheistanteilserwerbe und -veräußerungen im Berichtszeitraum und kurz danach finden sich unter diesem LINK. Die Prognsoe wurde bestätigt und der Stand der laufenden Großprojekte passt trotz leichter Kostenerhöhung: Das laufende Geschäftsjahr 2020 wird besonders durch den Übergang in die PPA-Märkte durch die beiden Großprojekte in Spanien geprägt sein, die beide erst in der zweiten Jahreshälfte an das Netz angeschlossen werden sollen. Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2020 eine moderate Umsatzsteigerung auf mehr als 280 Millionen Euro. Geplant ist, ein operatives Ergebnis (EBITDA) von über 220 Millionen Euro zu erreichen sowie ein operatives EBIT in Höhe von gut 130 Millionen Euro. Daraus würde ein operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,41 Euro resultieren. Selbst ein verzögerter Baufortschritt der beiden spanischen Großprojekte im Laufe des Jahres 2020 hätte im Maximalfall einen negativen Effekt auf das Ergebnis je Aktie (EPS) für 2020 von 0,01 Euro. Der operative Cashflow soll einen Wert von über 200 Millionen Euro erreichen.

EIGENBESTAND ist transparent: Einen interessanten Überblick über die Solarparks der Encavis inclusive Such-und Filterfunktion findet sich auf deren Homepage unter SOLARPARKS ENCAVIS und die der Windparks unter WINDPARKS ENCAVIS. Genau so stellt man sich Transparenz und offene Kommunikation vor - Nachhaltigkeitswert mit klaren Zielen. Losgelöst größtenteils von der allgemeinen Konjunktur. Mit aktiver Expansionspolitik in den letzten Monaten.

2020 Prognose wird bestätigt!

Heute wurde trotz leichter Gewinnerwartungsverfehlungen nochmals bestätitigt: "Nach der insgesamt positiven Entwicklung des ersten Halbjahres erwartet der Vorstand eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses und bestätigt erneut die Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 und geht auf Basis des zum 31. März 2020 bestehenden Bestandsportfolios sowie in Erwartung von Standardwetterbedingungen für das Geschäftsjahr 2020 von einer Steigerung der Umsatzerlöse auf über 280 Millionen Euro aus (2019: 273,8 Millionen Euro, wetteradjustiert 263,3 Millionen Euro). Das operative EBITDA wird sich voraussichtlich auf über 220 Millionen Euro erhöhen (2019: 217,6 Millionen Euro, wetteradjustiert 210,6 Millionen Euro). Der Konzern rechnet mit einer Steigerung des operativen EBIT auf über 130 Millionen Euro (2019: 132,2 Millionen Euro, wetteradjustiert 125,2 Millionen Euro)."

Encavis AG wurde am 10.03.2020 von der Ratingagentur Scope Ratings (kurz: Scope) in einer aktualisierten Analyse bewertet in dessen Rahmen das Encavis Emittentenrating im Investment Grade-Bereich (BBB-) bestätigt wird. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Und erstmals veröffentlicht man bei Encavis auch einen Analysten-Consensus von acht Analysten der Banken, die Encavis im Research beobachten. Der Consensus spiegelt die veröffentlichten Schätzungen zum Konzernjahresabschluss 2019 so beginnen wir im TEIL2 unserer Reihe "Interessante Aktien in Crashzeiten" über Encavis FORTSETZUNG

Minderheitsanteilsverkäufe, Cashmanagement und Effektivitätssteigerungen bei Encavis - Vision 2025

Encavis will die Erzeugungskapazität bis 2025 verdoppeln. Hört sich einfach an und zeigt das Potential im Unternehmen, wenn es allein durch die relativ einfachen Massnahmen möglich ist, eine derartige Expansion OHNE geplante Kapitalmassnahmen durchzuführen. Respekt. Die Pläne im einzelnen sehen folgendes vor:

1. Investitionen in Wind- und Solarparks im Status "Ready-to-build" sowie Sicherung von Projekten bereits in früheren Phasen der Entwicklung in Abstimmung mit den aktuell fünf strategischen Entwicklungspartnern unter Einhaltung einer langfristigen Eigenkapitalquote des Konzerns in Höhe von >24 %. Dabei ist keine Kapitalmaßnahme im Plan angenommen.

2. Veräußerung von Minderheitsanteilen an Wind- und einzelnen ausgewählten Solarparks von bis zu 49 % zur Freisetzung von Liquidität zur Investition in weitere Wind- und Solarparks

3. Reduzierung und Optimierung der operativen Kosten in Betrieb und Wartung von Solarparks

4. Optimierung/Refinanzierung von SPV-Projektfinanzierungen

5. Einführung eines konzernweiten Cash-Pooling inklusive aller Einzelgesellschaften

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}

Hierdurch will man dann folgende Kennziffern erreichen:

Verdopplung der vertraglichen gesicherten eigenen Erzeugungskapazität von 1.7 Gigawatt auf 3.4 GW

eine Steigerung des Wetter-adjustierten Umsatzes (wa) von 260 Mio. EUR auf 440 Mio. EUR

eine Steigerung des Wetter-adjustierten operativen EBITDA (wa) von 210 Mio. EUR auf 330 Mio. EUR

eine Marge des Wetter-adjustierten operativen EBITDA (wa) von 75 %

eine Steigerung des operativen Ergebnisses je Aktie (EPS) (wa) von 0,40 EUR auf 0,70 EUR

Wir gehen davon aus, dass das Management diese Ziele realistisch aufgestellt hat, zeigt natürlich auch die - notwendige - Professionalisierung des schnell gewachsenen Unternehmens. Encavis geht den Schritt zu einem effektiv geführten Unternehmen und entwächst den Kinderschuhen, könnte dem Aktionär noch viel Freude machen, entsprechend wenig den Shorts.



{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (25.08.2020 / 7.11 Uhr) notieren die Aktien der Encavis AG im XETRA-Handel zum Dienstagsschluss mit einem kräftigen Plus von 4,92 % (0,72 EUR) bei 15,34 EUR. Am 19.04.2020 stellten wir Encavis im Rahmen unserer Reihe "Aktien in Crash-Zeiten" bei einem Kurs von 6,98 EUR vor. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}



Chart: Encavis AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}