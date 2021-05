SDAX | Eckert & Ziegler erhält exklusive Vertriebsrechte

Weitere Suchergebnisse zu "Eckert&Ziegler":

Die Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700) hat mit der australischen Telix Pharmaceuticals (Telix) einen Vertrag über den exklusiven Vertrieb von Illuccix(R) (Kit für die Zubereitung einer Ga-68 PSMA-11 Injektion) in Deutschland geschlossen. Das von Telix hergestellte Illuccix(R) ist ein Präparat für die Prostatakrebsdiagnostik mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und wird derzeit in mehreren Ländern weltweit, darunter auch in Deutschland, zur Zulassung geprüft.

„Illuccix(R) dürfte eines der wichtigsten Produkte für die bildgebende Diagnostik von Prostatakrebs werden. Die breite Zulassung eines Präparates zur Diagnose von Prostatakrebs wird dringend benötigt und wir freuen uns, mit Telix den Vorreiter bei diesem Arzneimittel als Partner gewinnen zu können“, erklärt Dr. Harald Hasselmann, Mitglied des Vorstands der Eckert & Ziegler AG und verantwortlich für das Segment Medical. „Zusammen mit unseren anderen Produkten können wir den nuklearmedizinischen Praxen und Kliniken in Deutschland nach der Zulassung ein vollumfängliches Produktportfolio zur Herstellung von Ga-68 PSMA anbieten.“

Prostata Diagnostik

„Wir freuen uns über diese Vertriebsvereinbarung mit Eckert & Ziegler. Dadurch erhalten Prostatakrebspatienten in Deutschland – vorbehaltlich der Genehmigung durch die deutsche Zulassungsbehörde – Zugang zu einem neuen Prostatakrebsdiagnostikum. Die Partnerschaft mit einem so kompetenten und patientenorientierten Marktführer in der Nuklearmedizin passt hervorragend zu unserer Mission, Krebspatienten zu einem längeren und besseren Leben zu verhelfen“, erklärt Dr. Christian Behrenbruch, Vorstandsvorsitzender von Telix.

Illuccix(R) wird als sogenannte Kit-Präparation für die Diagnose von Prostatakrebs angeboten. Illuccix(R) ermöglicht eine Markierung von PSMA-11 mit dem Radionuklid Ga-68 durch das medizinische Personal, direkt vor Verabreichung. Nach Fertigstellung des Radiopharmazeutikums und Injektion in den Patienten können Tumore, die das sogenannte Prostataspezifische Membranantigen aufweisen, mittels Positronen-Emissions-Tomographie (PET) genau lokalisiert werden.(1), (2)

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart bei Männern in Deutschland, die mit etwa 68.000 Fällen im Jahr 2020, eine deutlich höhere Inzidenz als Lungenkrebs (38.000 Neuerkrankungen) oder Darmkrebs (31.000 Neuerkrankungen) (3) aufweist. Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebstodesursache bei Männern. Im Jahr 2020 starben in Deutschland über 15.000 Männer an Prostatakrebs. Im gleichen Jahr lebten in Deutschland schätzungsweise 290.000 Prostatakrebspatienten.

