SDAX | Eckert+Ziegler darf weitermachen

23.03.2020 - Die kalifornischen Werke der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700), verantwortlich im Geschäftsjahr 2019 für mehr als ein Drittel des Konzernumsatzes, sind nicht von den "Safer at Home"-Anordnungen betroffen, die aufgrund der COVID-19 Pandemie dort für sämtliche nicht-essentiellen Produktionsbetriebe Freitagabend Ortszeit in Kraft traten. Wie in den europäischen Werken von Eckert & Ziegler werden die meisten in Kalifornien hergestellten Produkte als Teile der Lieferkette des Gesundheitssystems oder als Teil der kritischen Infrastruktur angesehen. Die beiden Standorte sind daher explizit von der kalifornischen Schließungsanordnung ausgenommen. Das gleiche gilt für die Produktionsstätte in New York.

"Betriebswirtschaftlich wird die Gruppe nichtsdestotrotz von den Anordnungen der verschiedenen Regierungen getroffen werden", warnt der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Dr. Andreas Eckert. "Die Verwerfungen, die sich aus den Maßnahmen zur sozialen Ausdünnung, aus Ausgehverboten, Schulschließungen und Reisebeschränkungen ergeben, haben bereits zur Verschiebung oder Stornierung von Aufträgen und zu Kostensteigerungen geführt. Eine schnelle Umsetzung von Gegenmaßnahmen wird dabei durch die Unterbrechung etablierter Routinen und die weitreichende Lähmung öffentlicher Institutionen erschwert".

So werden die Zahlen des Vorjahres mit einen Umsatz von knapp 180 Mio. EUR und ein Ergebnis pro Aktie von 4,29 EUR nach vorläufigen, untestierten Berechnungen im Geschäftsjahr 2019, die operativ einen vollen erfolg darstellten, möglicherweise in 2020 nicht so erreicht werden können oder? Die Bilanzvorlage wird vielleicht klarheit bringen, aber derzeit ist wahrscheinlich jede Planung nur "unter Vorbehalt" möglich. die SDAX notierte Gesellschaft gehört mit rund 800 Mitarbeitern zu den weltweit größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Strahlentherapie und Nuklearmedizin.

Aktuell (23.03.2020 / 07:22 Uhr) notieren die Aktie der Eckert+Ziegler AG im Xetra Handel zum Freitagsschluss mit einem Plus von +14,40 EUR (+14,63 %) bei 112,80 EUR.



