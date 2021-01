SDAX | Dt. Beteiligungs AG wird ernten – KAUFEN sagt der Platow Brief

Der Kapitalmarkt unterschätzt aus unserer Sicht das Potenzial, das noch im neu aufgestellten Portfolio der Deutschen Beteiligungs AG (vgl. PB v. 2.12.20) steckt. Dort gesellen sich zu Werten aus dem Technologie-, Medizin-, Telekom- und IT-Sektor auch vielversprechende Industrie- und Maschinenbauwerte, die von der wirtschaftlichen Erholung im Jahresverlauf profitieren werden.

Der Erfolg des Portfolioumbaus des vergangenen Sommers zeigt sich schon in den ersten Eckdaten zum Q1 (per 31.12.), die Vorstandschef Torsten Grede am Freitagabend (15.1.) vorlegte.

Demnach dürfte das für den Konzerngewinn maßgebliche Bewertungs- und Abgangsergebnis in den drei Monaten per Jahresende etwa 30 Mio. bis 40 Mio. Euro betragen haben, nachdem im Vorjahr nur rd. 0,1 Mio. Euro hinzugekommen waren. Zwar lassen sich die Q1-Zahlen, die noch abschließend ermittelt und am 10.2. vorgelegt werden sollen, nicht ohne Weiteres auf das Gesamtjahr hochrechnen. Doch die positive geschäftliche Entwicklung lässt uns bei der Aktie (37,80 Euro; DE000A1TNUT7) mit einem inneren Vermögenswert von 42,00 Euro für das Gj. 2021/22 kalkulieren, was dem SDAX-Papier noch Kurspotenzial einräumt.

Stocken Sie bei Deutsche Beteiligungs AG Ihre Bestände weiter auf. Der Stopp klettert von 26,20 auf 29,95 Euro.

Aktuell (20.01.2021 / 09:29 Uhr) notierten die Aktien der Deutsche Beteiligungs AG im Xetra-Handel mit einem Plus von 0,20 EUR (0,53 %) bei 37,95 EUR.



