SDAX | Drägerwerk steigert Prognose, Aktie Top

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550636) verzeichnete im Q3 in allen relevanten Kennziffern Steigerungen im mittleren einstelligen Prozentbereich:

Beim Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal ein währungsbereinigtes Wachstum von 4,3 Prozent (nominal 5,8 Prozent). Der Umsatz legte währungsbereinigt um 6,4 Prozent (nominal 8,1 Prozent) auf rund 663 Mio. Euro zu (Q3 2018: 613,3 Mio. Euro). Das EBIT im dritten Quartal lag bei rund 9 Mio. Euro und damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Q3 2018: -4,4 Mio. Euro).

Europa und Amerika treiben Umsatz



Für die ersten neun Monate ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein währungsbereinigter Anstieg beim Auftragseingang um 3,5 Prozent (nominal 4,4 Prozent). Produktseitig war der Auftragseingang in der Sicherheitstechnik besonders stark. Der Auftragseingang in der Medizintechnik war dagegen leicht rückläufig. In den Regionen Europa und Amerika lag der währungsbereinigte Auftragseingang um jeweils knapp 5 Prozent über dem Vorjahr.

In der Region Afrika, Asien und Australien entwickelte sich der währungsbereinigte Auftragseingang stabil. Im Konzern legte der Umsatz währungsbereinigt um 8,9 Prozent (nominal 9,8 Prozent) auf rund 1.899 Mio. Euro zu (9 Monate 2018: 1.729,1 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag nach 9 Monaten bei rund -3 Mio. Euro (9 Monate 2018: -41,0 Mio. Euro).

Ausblick HOCH gesetzt

Auf Basis des starken Umsatzwachstums hebt Dräger die Umsatzprognose für 2019 an. Dräger erwartet für das Gesamtjahr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4,0 bis 6,0 Prozent (bisherige Umsatzprognose: oberes Ende der Bandbreite zwischen 1 und 4 Prozent). Die EBIT-Marge wird weiterhin unverändert zwischen 1,0 und 3,0 Prozent erwartet. In der Prognose der EBIT-Marge sind erwartete Restrukturierungskosten in Höhe von rund 10 Mio. Euro enthalten.

Aktuell (15.10.2019 / 15:52 Uhr) notieren die Aktien der Draegerwerk AG & Co. KGaA im Xetra-Handel mit einem kräftigen Plus von +5,80 EUR (+12,55%) bei 47,48 EUR.



