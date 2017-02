SDAX: Dividendenrendite 2016 – die Tops und Flops! (bet-at-home.com, Amadeus Fire, Hamborner Reit, TLG Immobilien, DIC Asset, Zooplus, Tele Columbus, SGL Carbon, Scout24, Rocket Internet)

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

unter Anlegern gilt sie längst als eine der wichtigsten Bezugsgrößen – die Dividendenrendite. Diese beschreibt die Relation von gezahlter oder zu erwartender Dividende zum aktuellen Kurswert der Aktie. Dabei gilt die Faustregel: Je höher die Dividendenrendite ausfällt, umso rentabler ist das Wertpapier. Dennoch ist Vorsicht geboten: Solche Kennziffern dürfen Sie nie isoliert vom Gesamtzusammenhang betrachten.

Die Dividendensaison 2017 steht bevor. Diese findet traditionellerweise während der Monate April und Mai statt. Im Zuge der Hauptversammlungen schüttet dann ein Großteil der Aktiengesellschaften Gewinne an ihre Anleger aus.

Bet-at-home.com und Scout24

Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe Bet-at-home.com AG sind Sportwetten, welche über das Internet getätigt werden können. Des Weiteren offeriert das Unternehmen auf seiner Webseite seit 2009 Computerspiele, welche ein hohes Innovations- und Wachstumspotential vorweisen können. Zu Anfang dieses Jahres hob der Konzern die Erwartungen für das zurückliegende Jahr 2016 an. So solle sich der EBITDA-Wert für das Geschäftsjahr 2016 auf 33,0 Millionen Euro belaufen. Zuvor stand ein Wert von 30,0 Millionen Euro im Raum. Am 6. März 2017 werden die konkreten Zahlen im Zuge der Quartalsmitteilung erwartet. Bei der Dividendenausschüttung gehe man für 2016 von einer Erhöhung auf 6,00 Euro (2015: 2,25 Euro) aus. Die Hauptversammlung findet am 17. Mai 2017 statt.

Der führende Betreiber digitaler Marktplätze mit den Schwerpunkten Immobilien und Automobile Scout24 konnte laut den vorläufigen Ergebnissen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2016 den Wachstumskurs fortsetzen. So erwartet man einen Konzernumsatz von 442,1 Millionen Euro. Dies würde einem Zuwachs von 12,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Besonders stark entwickelte sich die Autosparte Autoscout24 sowie diverse Dienstleistungsangebote zur Monetarisierung. Konkrete Zahlen dürfen wir am 29. März 2017 erwarten. Für das Geschäftsjahr 2016 ist keine Dividendenausschüttung geplant. Die Hauptversammlung findet am 8. Juni 2017 statt.

Tops & Flops

Die nachfolgenden Werte repräsentieren den Stand vom 17. Februar 2017. Dabei bezieht sich die Rendite auf die Dividende, die Unternehmen für das vergangene Geschäftsjahr ausgeschüttet haben. Die angegebenen Zahlen basieren teilweise auf Schätzungen.

Die Top 5:

bet-at-home.com: 5,88 % Amadeus Fire: 4,56 % Hamborner Reit: 4,56 % TLG Immobilien: 4,48 % DIC Asset: 3,98 %

Die Flop 5:

Zooplus: 0,00 % Tele Columbus: 0,00 % SGL Carbon: 0,00 % Scout24: 0,00 % Rocket Internet: 0,00 %

