SDAX | Dermapharm: Ungebremster Aufstieg

Zukäufe, Eigenentwicklungen, Internationalisierung und Synergiehebung haben zum Erfolg beigetragen: Der Umsatz stieg auf vorläufiger Basis im Geschäftsjahr 2019 um 23% auf 701 Mio. EUR (Vorjahr: 572 Mio. EUR). Im Vergleich zum Gesamtumsatz verbesserte Dermapharm 2019 das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) weiter. Das um Einmalkosten in Höhe von 9,1 Mio. EUR bereinigte EBITDA erhöhte Dermapharm um 24% auf 178 Mio. EUR (Vorjahr: 143 Mio. EUR).

Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE, kommentiert: "Im Geschäftsjahr 2019 haben wir unsere Drei-Säulen-Strategie aus hauseigenen Produktentwicklungen, weiterer Internationalisierung und erfolgreich getätigter Akquisitionen konsequent umgesetzt und unseren Wachstumskurs erfolgreich fortgeführt. Damit konnten wir zugleich wichtige Weichen für ein nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren stellen und die gute Marktposition weiter ausbauen. Trotz der sich ausbreitenden Corona-Pandemie sind wir sehr gut in das Jahr 2020 gestartet und sehen aktuell weder Einschränkungen in der Produktion noch beim Einkauf von Wirkstoffen. Die wichtigsten Produktionsstätten von Dermapharm sind bereits heute entsprechend § 6 der BSI-Kritisverordnung als Unternehmen mit kritischer Infrastruktur für das staatliche Gemeinwesen eingestuft worden und werden daher den Produktionsbetrieb auch in Krisenzeiten durchgängig aufrechterhalten."

Überall geht es voran - fast zu schön...

Dermapharm erweitert kontinuierlich ihr Produktportfolio und hat 2019 zahlreiche Neuprodukte, wie z. B. Azedil(R) zur Behandlung akuter Heuschnupfenbeschwerden oder das Muskelrelaxans Myditin(R), sowie im Januar 2020 das Allergiemittel Levocamed(R) in ausgewählten Therapiegebieten im In- und Ausland in den Markt eingeführt. Mit der CFP Packaging GmbH wurde zudem ein Unternehmen erworben, das Dermapharm nicht nur den Zugang zu Maschinen- und Mitarbeiter-Knowhow im Bereich Spezialverpackungen für Pulver- und Flüssigkeitsticks ermöglicht, sondern darüber hinaus auch die Vertriebsaktivitäten der Unternehmensgruppe stärkt. Um das Produktportfolio auch künftig zu erweitern, ist Dermapharm stetig bestrebt, weitere Arzneimittel und andere Gesundheitsprodukte zu entwickeln und in den Markt einzuführen. Derzeit umfasst die Produktpipeline von Dermapharm mehr als 50 laufende Entwicklungsprojekte.

Durch die im Dezember 2019 erfolgte Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums in Brehna konnten die logistischen Voraussetzungen für eine weitere Expansion geschaffen werden. Daneben wurde auch das neue Fabrik- und Bürogebäude der Melasan in Österreich zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln fertiggestellt, das nun schrittweise bezogen wird.

DER MANN HINTER DEM ERFOLG - UNSER EXKLUSIVINTERVIEW MIT DR FELDMEIER - immer noch spannend und den strategischen Ansatz hervorhebend

Im Geschäftsjahr 2019 baute Dermapharm auch die internationale Präsenz weiter aus: Durch die Übernahme der Euromed, einem führenden Hersteller von pflanzlichen Extrakten und Wirkstoffen für die pharmazeutische, Nahrungsergänzungsmittel- und kosmetische Industrie, ist die Unternehmensgruppe bereits seit Anfang 2019 in Spanien präsent. Mit der Vermarktung der hyperthermischen Medizinprodukte, insbesondere des Stichheilers bite away(R), sowie von Nahrungsergänzungsmitteln unter der Marke Hübner positioniert Dermapharm ihre Produkte zunehmend im internationalen Kontext.

Mit der zu Jahresbeginn 2020 erfolgten Akquisition der Allergopharma verstärkt die Unternehmensgruppe darüber hinaus zukünftig ihre Präsenz im Bereich der Dermatologie.

Aktuell (25.03.2020 / 08.20 Uhr) notieren die Aktien der Dermapharm Holding SA im Tradegate-Handel mit einem Plus von +2,48 EUR (+7,65 %) bei 34,98 EUR.



