SDAX | Delivery Hero macht Hunger auf mehr

Demnach stiegen die Umsatzerlöse währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 103 %. Dies ist auf ein verbessertes Serviceangebot sowie Investitionen der letzten Monate in das Kundenerlebnis zurückzuführen.

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, kommentiert: "Wir hatten ein unglaubliches zweites Quartal das all unsere Erwartungen übertroffen hat. Die Anzahl von Neukunden, die auf unserer Plattform bestellen, ist dramatisch angestiegen aufgrund unseres kontinuierlichen Fokusses unser Serviceangebot und unsere Eigenlieferungserfahrung zu verbessern. Nach einem starken Start des Geschäfts in Q3 sind wir sehr optimistisch, unsere ambitionierten Jahresziele zu erreichen."

Die Bestellungen stiegen um 67 % auf 144 Mio. Der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value/GMV) stieg währungsbereinigt um 64 % und in Berichtswährung um 62 % auf 1.684 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse stiegen währungsbereinigt um 103 % und in Berichtswährung um 104 % auf 315 Mio. EUR Die Take-rate der Gruppe verbesserte sich auf 18,7 %. Ohne Einbeziehung der eigenen Lieferaufträge lag die Take-rate bei 12,0 %.

Starke Wachstumsbeschleunigung aufgrund Verbesserungen des Serviceangebots in den vergangenen Monaten.

Erhöhte Quantität, Qualität und Auswahl durch erweiterte Abdeckung mit mehr als 310.000 aktiven Restaurants (+70 % im Vorjahresvergleich) in über 4.000 Städten weltweit durch eine deutliche Stärkung der Vertriebsaktivitäten in Asien und in den Amerikas

Verbessertes Kundenerlebnis durch Verkürzung der Lieferzeit, wobei die eigenen Lieferbestellungen jetzt 30 % der Gesamtbestellungen ausmachen

Beschleunigte Neukundenakquise und erhöhte Bestellhäufigkeit aufgrund unserer Investitionen in Produktverbesserungen und nachhaltige Maßnahmen zur attraktiven Preisgestaltung, insbesondere in unseren Frühphasemärkten

Ausblick

Delivery Hero bestätigt die im Juni 2019 angehobene Umsatzprognose. Demnach rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatz zwischen 1,3 Mrd. EUR und 1,4 Mrd. EUR

Zudem erwartet Delivery Hero weiterhin, die im Juni 2019 angepasste Prognose für das bereinigte EBITDA zwischen minus 370 Mio. EUR und minus 420 Mio. EUR zu erreichen Diese Prognose berücksichtigt die Investments von 100 Mio. EUR, die im Juni 2019 bekannt gemacht wurden

Das Europa-Segment wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 die Gewinnschwelle erreichen

Für das MENA-Segment wird erwartet, trotz Einmalaufwendungen im ersten Halbjahr 2019, ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 70 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2019 auszuweisen. Das erste Halbjahr 2019 wird vorraussichtlich ein leicht negatives bereinigtes EBITDA ausweisen. Grund hierfür sind Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit Hungerstation und der Integration von Zomato in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

