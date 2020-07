SDAX | DIC Asset: Das war knapp. Teilerfolg, immerhin.

05.07.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) lieferte in den letzten Wochen Vermietungserfolge, Zukäufe, man kam relativ gut durch Corona, dann wurde das Erreichte relativiert durch den Deutschen Kaufhauskonzern, der "sich verkleinern muss". Und DIC Asset ist Vermieter, ein Vermieter der durch drei große "Häuser" betroffen war - gerade in Mittelzentren kennt jeder die "Ruinen" seit Jahren verwaister Kaufhäuser von C&A, Hertie, Horten, Haufhof und Karstatt - endend als Leerstand oder als "Grabbelparadies" im Erdgeschoss, der Rest leer. Ein Leerstand von 3 Objekten, die zwar nur rund 1,5% des gesamten betreuten Portfolios (8,4 Mrd. EUR) ausmachen (also einen wesentlich höheren Anteil am Commercial Portfolio im Eigenbesitz, Wert rund 2 Mrd. EUR), aber zu den - wenn auch relativ niedrigen - Corona-Ausfällen hätte die Pläne für 2020 empfindlich stören können. DIC kämpfte und - alles ist besser als Leerstand in nicht marktgängigen Objekten - konnte zumindest für 2 Standorte (Leverkusen und Chemnitz) die Mietverträge mit Kaufhaus Galeria GmbH bei neuen vertraglichen Konditionen auf über 13 Jahre verlängert werden. Gut für die Mitarbeiter, gut für DIC - zwar weniger Miete, dafür langfristig gesichert. 13 Jahre sind auch bei Immobilien eine lange Vermietungsdauer. Bleibt einer übrig.

Der Standort Bremen des Kaufhofs im DIC-Portfolio war wohl nicht zu retten: "Für den Kaufhof-Standort Bremen ist nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass die Galeria Kaufhof GmbH den bestehenden Mietvertrag unter Wahrung der Kündigungsfrist vorzeitig im Laufe des zweiten Halbjahres kündigt."

DEUTSCHE WOHNEN, CORESTATE und DIC Asset - perfekt fit für Corona-Zeiten? Fragten wir vor einigen Wochen

Hier hat man notgedrungen Hoffnung auf eine Neuaustichtung - es gibt im Objekt bereits EDEKA und SATURN, so dass die 60% Kaufhoffläche jetzt umgewidmet werden müssen - schwierig. Kann gelingen oder sogar die beiden anderen Mieter kosten: Am Standort Bremen befände sich die DIC Asset AG bereits in Planung für Nachnutzungskonzepte. Zudem würden sowohl mit potenziellen neuen Mietern als auch mit bestehenden Untermietern erste Gespräche zur Weiterführung der Mietverhältnisse geführt. Die größten Untermieter belegen derzeit circa 11.000 m² bzw. rund 40% der Gesamtmietfläche, darunter der Elektronikeinzelhändler Saturn und der Nahversorger EDEKA.

"Wir sind überzeugt, dass wir mit den nun erzielten Vereinbarungen für die Standorte Chemnitz und Leverkusen die Mietcashflows langfristig auf einem nachhaltigen Niveau stabilisieren konnten. Zudem haben wir einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet, dass zentrale Innenstadtstandorte belebt und attraktiv bleiben. Kontinuierlicher und lösungsorientierter Dialog zwischen Vermieter und Mieter ist uns wichtig und hat sich gerade unter den derzeitigen Herausforderungen für alle Beteiligten erneut sehr bewährt. Darüber hinaus haben wir frühzeitig begonnen, uns mit denkbaren Szenarien zu befassen. Mit unserer großen Erfahrung und dem ausgezeichneten Track Record gerade auch in der Entwicklung und Repositionierung von Immobilien sind wir zuversichtlich, ein tragfähiges und erfolgreiches neues Nutzungskonzept für den Standort Bremen entwickeln zu können", kommentiert die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, Sonja Wärntges, die erzielte Einigung.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_02)}

Die Corona-angepasste Prognose, alos reduzierte Prognose vom Anfang April will und wird - nach eigener Aussage der Immobilienkonzern einhalten.

Aktuell (05.07.2020 / 08:33 Uhr) notierten die Aktien der DIC Asset AG im XETRA-Handel, Schluss Freitag, mit Plus 0,32 EUR (+2,62%) bei 12,32 EUR. Auch diese Aktie können Sie ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln

Chart: DIC Asset AG | Powered by GOYAX.de

