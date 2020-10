SDAX | DIC Asset verzichtet auf Anleihe - Konditionen seien zu schlecht. Gründe?

13.10.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) überstand die die drohende Schließung von mehreren KaufhofKarstadt-Häusern im Eigenbestand und konnte zumindest bis auf einen die Verträge - durch Zugeständnisse - retten. Zuletzt wurde das Commercial Portfolio (Eigenbestand) mit Investitionen in Höhe von 72 Mio. EUR und das "Institutional Business" "Immobilien für Dritte in Verwaltung) um 160 Mio. EUR Immobilienwert erweitert. So hat man im Institutional Bereich bereits "... die Hälfte des diesjährigen Ankaufsziels von 500 bis 800 Mio. Euro für das Institutional Business erreicht. Weitere Akquisitionen befinden sich in der Pipeline und werden in den nächsten Wochen abgeschlossen." Hier sollten also bald wieder positive Nachrichten anstehen. die heutige Meldung ist auf dne ersten Blick kein großer Beinbruch:

"Der Vorstand der DIC Asset AG (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, von der geplanten Anleiheemission Abstand zu nehmen, da aus wirtschaftlichen Gründen die ursprünglich geplante Emission aus Unternehmenssicht derzeit nicht ausreichend attraktiv ist." (Insidermeldung, 12.10.2020; 18.57 Uhr)

Zur Beschwichtigung schickte man eine Presseerklärung hinterher, die klarstellen soll, dass genug Liquidität auch ohne diese Emission vorhanden ist und die Konditionen, die geboten worden sind, einfach zu schlecht gewesen seien. So weit, so gut. Der Wortlaut: "Mit einem heute schon Investment-Grade-ähnlichen Profil prüft die Gesellschaft fortlaufend bestehende Opportunitäten, um mit passenden Parametern eine Optimierung der Finanzierungsstruktur umzusetzen. Perspektivisch soll dabei auch der internationale Anleihemarkt als mögliche Finanzierungsquelle erschlossen werden. Die aktuell erzielbaren Konditionen sind für die Gesellschaft, die derzeit durchschnittlich mit rund 2,1% finanziert ist, nicht ausreichend attraktiv. Um ihre operativen Ziele wie geplant zu erreichen, verfügt sie über eine hohe Liquidität, die zum Bilanzstichtag 30. Juni 2020 rund 416,6 Mio. Euro betrug. Für 2020/2021 bestehen darüber hinaus keine wesentlichen Fälligkeiten mehr."

ABER ein Investment-Grade-ähnliches Profil sollte von neutralen Dritten Ratingagenturen zu einem "Investment Grade" gemacht werden. Wenn es dafür nicht reicht oder man die Kosten eines Ratings scheut, sollte man nicht über Anleihen reden - beschädigt nur den Ruf, wenn man nur "zu schlechte Konditionen" angeboten bekommt. Die Frage lautet dann nämlich zwangsläufig: Wenn man zu durchschnittlich 2,1% finanziert ist, müssen die gebotenen Konditionen ja wohl "über dem Durchschnitt" gelegen haben - sonst wäre ja eine Anleihe attraktiv gewesen - und das hört sich nach einer relativ hohen Risikoprämie auf DIC-Anleihen an, die ja einen Grund haben muss. Fragen, die unnötig aufgekommen sind.

Die Corona-angepasste Prognose, also reduzierte, Prognose vom Anfang April will und wird - nach eigener Aussage der Immobilienkonzern einhalten.

