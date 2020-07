SDAX | DIC Asset verlängert Mietverträge über 25.900 qm

05.07.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) lieferte in den letzten Wochen Vermietungserfolge, Zukäufe, man kam relativ gut durch Corona, dann wurde das Erreichte relativiert durch den Deutschen Kaufhauskonzern, der "sich verkleinern muss". Und DIC Asset konnte zumindest für 2 Standorte (Leverkusen und Chemnitz) die Mietverträge mit Kaufhaus Galeria GmbH bei neuen vertraglichen Konditionen auf über 13 Jahre verlängern, der Bremer Standort muss umgestaltet werden, nicht zu retten für Kaufhof. Nach diesem Teilerfolg heute ein eindeutiger Erfolg: Zwei Mietverträge in Objekten des Eigenbestands (Commercial Portfolio) über insgesamt rund 25.900 qm erneuert. (die 3 Warenhäuser gehören übrigens auch zum Eigenbestand)

Bei den jüngsten Mietvertragsverlängerungen handelt es sich zum einen um ein Renewal von rund 17.900 qm und ca. 400 Stellplätzen bei einem Büroobjekt in Mannheim, die von einem öffentlichen Mieter genutzt werden, wodurch die Vollvermietung der Immobilie für weitere rund acht Jahre gesichert ist.

Zum anderen wurden rund 8.000 qm und ca. 120 Stellplätze der Büroimmobilie "Red Square" in der Admiral-Rosendahl-Straße in Neu-Isenburg nahe Frankfurt am Main für rund sechs Jahre verlängert. Diese werden auch zukünftig von der UL International Germany GmbH genutzt, einem global tätigen Forschungs- und Prüfunternehmen im Bereich der Produktsicherheit.

"Die beiden Abschlüsse in Neu-Isenburg und Mannheim sind ein weiterer starker Beweis der Effizienz und Tatkraft unserer Vermietungsteams, die auch unter den veränderten Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie kontinuierlich Vertragsabschlüsse erzielen", kommentiert Joachim von Bredow, Geschäftsführer der DIC Onsite GmbH, der Immobilienmanagement-Tochtergesellschaft der DIC Asset AG.

Die Corona-angepasste Prognose, also reduzierte, Prognose vom Anfang April will und wird - nach eigener Aussage der Immobilienkonzern einhalten.

Aktuell (14.07.2020 / 08:23 Uhr) notierten die Aktien der DIC Asset AG im Tradegate-Handel mit Minus -0,08 EUR (-0,70%) bei 11,42 EUR. Auch diese Aktie können Sie ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln

