SDAX | DIC Asset verlängert Mietverträge für 20.000 qm - Geschäftsmodell krisensicher?

02.06.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) vollzog gerade langfristige Erneuerungen zweier Mietverträge für große Büroflächen über insgesamt rund 20.000 qm mit zum Teil höheren Mietansätzen im eigenen Portfolio und im Institutional Business.

"Mit unserer professionellen Aufstellung und hervorragenden Teamleistungen bleiben wir auch in der Corona-Krise operativ auf Erfolgskurs. Erneut bewährt sich unsere Zwei-Säulen-Strategie aus eigenem Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) und dem Asset- und Propertymanagement für Dritte (Institutional Business). Unsere hohe Liquidität gibt uns sicheren Rückhalt und den Raum, gerade jetzt Opportunitäten im Markt für uns zu nutzen", kommentiert die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, Sonja Wärntges.

Das Unternehmen sieht derzeit: "Die Corona-Krise ändert einige Rahmenbedingungen und ist herausfordernd. Zugleich ist absehbar, dass der Flächenbedarf in etlichen Segmenten - etwa bei Bürofläche pro Arbeitsplatz - durch Abstandsgebote, Vorsichtsmaßnahmen und eine Abkehr von einfachen Großraumkonzepten eher steigen als sinken werde. Insbesondere das Interesse an angemessen ertüchtigten Bestandsimmobilien in kostengünstigeren B-Lagen der Top-Standorte wie auch die Nachfrage von A-Lagen in regionalen Zentren entwickle sich gut. Hinzu komme aktuell und strukturell eine spürbare Nachfragedynamik im Logistikbereich, wo es um die Kombination aus geeigneten Flächen und intelligenten Servicepaketen gehe." Dem kann man in bestimmten Maße zustimmen, aber der Trend zum homeoffice, Bürosharing ist durch die Corona-Krise aufe in ganz anderes Level gehoben worden - hierbei bieten sich für die Unternehmen, falls dass begonnene Umdenken fortgesetzt werden sollte, Möglichkeiten umfangreiche Flächen "zu sparen". Gerade für Büroimmobilien könnte dass zu einem kräftigen Nachfragerückgang führen - andererseits ist die DIC-Erwartung für den bereich der Logistikimmobilien definitiv nicht von der Hand zu weisen - also gemischtes Bild mit mehr Unsicherheit, als die Gesellschaft...

DEUTSCHE WOHNEN, CORESTATE und DIC Asset - perfekt fit für Corona-Zeiten? Fragten wir vor einigen Tagen.

DIE BEIDEN VERLÄNGERERTEN VERTRÄGE: Dabei handelt es sich zum einen um rund 5.000 qm Bürofläche, die von der zur BASF AG gehörenden Chemetall GmbH in der Frankfurter "City West" gemietet werden und nun um rund 10 Jahre verlängert wurden. Das vollvermietete Multi-Tenant-Objekt in der Insterburger Straße befindet sich im Eigenbestand (Commercial Portfolio) und wird durch den Hauptmieter Chemetall GmbH bereits seit 2005 genutzt.

Zum anderen wurde in einem für Dritte gemanagten Büro-Objekt im Geschäftsbereich Institutional Business ein Renewal-Vertrag für rund 15.000 qm über 10 Jahre abgeschlossen. Die Flächen in einer Immobilie des Spezialfonds DIC Office Balance I in Karlsruhe werden durch eine international tätige Versicherungsgesellschaft genutzt. Auch dieses Objekt ist damit weiterhin vollvermietet.

Aktuell (02.06.2020 / 08:23 Uhr) notierten die Aktien der DIC Asset AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,40 EUR (+3,40%) bei 12,16 EUR.



