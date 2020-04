SDAX | DIC Asset verlängert 11.000 qm Mietvertrag

27.04.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, meldet die erfolgreiche vorzeitige Verlängerung des Mietvertrags mit der Freie Hansestadt Hamburg im Objekt "Behördencenter Hamburg-Mitte" (Kurt-Schumacher-Allee 2-6). Das Objekt gehört zu den Top 20 Immobilien des eigenen Bestandsportfolios (Commercial Portfolio). Die vorzeitige Verlängerung des Mietvertrags von rund 11.000 Quadratmetern über drei weitere Jahre bis 2027 sichert den nachhaltigen Cashflow der Immobilie.

Das Büroobjekt mit Baujahr 1983 verfügt über insgesamt ca. 13.100 Quadratmeter Mietfläche und liegt zentral im Stadtteil St. Georg in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof. Dank der guten Leistung des Vermietungsteams der DIC Onsite, der internen Asset- und Propertymanagement-Plattform der DIC Gruppe, konnte die gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) des Objekts von 4,5 Jahre auf rund 7 Jahre gesteigert werden. Die annualisierten Mieteinnahmen betragen aktuell rund 1,6 Mio. Euro p.a. bei einer unverändert hohen Vermietungsquote von 100 Prozent.

"Wir sehen in dieser Vermietungsleistung ein gutes Signal für das weiterhin bestehende Mietinteresse an unseren Immobilien im deutschen Immobilienmarkt, auch in der derzeit anspruchsvollen Situation durch die Covid-19-Pandemie. Vor dem Hintergrund dieses und weiterer operativer Erfolge sehen wir uns bestens gerüstet, um unsere aktualisierten Jahresziele 2020 zu erreichen", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

