SDAX | DIC Asset sichert sich Mietverträge in Serie - jetzt wieder 6.700 qm

19.06.2020 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) meldete anfang Juni die Mietvertragserneuerung für insgesamt 20.000 qm, und setzt die "Serie" mit einer Vermietungsleistung ihrer operativen Tochtergesellschaft DIC Onsite GmbH von insgesamt rund 6.700 qm in drei Objekten fort.

"Unsere Vermietungsteams leisten auch unter den veränderten Rahmenbedingungen der Corona-Krise hervorragende Arbeit. Insgesamt sehen wir weiterhin ein hohes Interesse an modernen Büroflächen, sowohl in den Objekten in unserem Commercial Portfolio als auch in den Mandaten unseres Institutional Business. Die operativen Erfolge bestätigen unsere Zwei-Säulen-Strategie", kommentiert die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, Sonja Wärntges, die Vermietungsleistung.

Zu Corona und den Folgen legte man sich folgendermaßen fest: "Die Corona-Krise ändert einige Rahmenbedingungen und ist herausfordernd. Zugleich ist absehbar, dass der Flächenbedarf in etlichen Segmenten - etwa bei Bürofläche pro Arbeitsplatz - durch Abstandsgebote, Vorsichtsmaßnahmen und eine Abkehr von einfachen Großraumkonzepten eher steigen als sinken werde. Insbesondere das Interesse an angemessen ertüchtigten Bestandsimmobilien in kostengünstigeren B-Lagen der Top-Standorte wie auch die Nachfrage von A-Lagen in regionalen Zentren entwickle sich gut. Hinzu komme aktuell und strukturell eine spürbare Nachfragedynamik im Logistikbereich, wo es um die Kombination aus geeigneten Flächen und intelligenten Servicepaketen gehe." Dem kann man in bestimmten Maße zustimmen, aber der Trend zum homeoffice, Bürosharing ist durch die Corona-Krise aufe in ganz anderes Level gehoben worden - hierbei bieten sich für die Unternehmen, falls dass begonnene Umdenken fortgesetzt werden sollte, Möglichkeiten umfangreiche Flächen "zu sparen". Gerade für Büroimmobilien könnte dass zu einem kräftigen Nachfragerückgang führen - andererseits ist die DIC-Erwartung für den Bereich der Logistikimmobilien definitiv nicht von der Hand zu weisen - also gemischtes Bild mit mehr Unsicherheit, als die Gesellschaft...

DEUTSCHE WOHNEN, CORESTATE und DIC Asset - perfekt fit für Corona-Zeiten? Fragten wir vor einigen Tagen.

DIE VERMIETUNGSERFOLGE: In einem Bonner Büroobjekt im Besitz eines Vehikels im Institutional Business, das unter GEG German Estate Group firmiert, wurden rund 3.500 qm an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über 15 Jahre neu vermietet. Planmäßiger Nutzer soll eine Bundesbehörde sein. Nach Vertragsbeginn wird die Immobilie, die u.a. auch durch einen weiteren öffentlichen Mieter genutzt wird, vollvermietet sein.

Mit der Hochschule Bremen konnte ein Mietvertrag über rund 1.500 qm für 5 Jahre verlängert werden, wodurch der bonitätsstarke Mieter weiterhin erfolgreich an den Standort gebunden wurde. Das Objekt im Besitz eines offenen Immobilien-Spezial-AIF befindet sich in der Herrmann-Köhl-Straße in der "Airport-Stadt Bremen".

Für ein Multi-Tenant-Büroobjekt in München-Grünwald im Commercial Portfolio wurde mit dem bonitätsstarken Immobilienprojektentwickler Capital H Immobilien GmbH eine direkte Anschlussvermietung für rund 1.700 qm und 27 Stellplätze über rund 5 Jahre erzielt. Dadurch ist auch dieses Objekt weiterhin vollvermietet.

