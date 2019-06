SDAX | DIC Asset's Kauf kauft

Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein. Die GEG hat jetzt in Augsburg das HELIO, ein Geschäfts-, Dienstleistungs- und Bürozentrum samt Tiefgarage in erstklassiger Zentrumslage direkt neben dem Hauptbahnhof im Rahmen einer off-market-Transaktion erworben. Der Verkäufer, ASG, Jersey hatte den Gebäudekomplex mit rund 36.000 qm Mietfläche und rund 12.000 qm Grundstücksfläche in den vergangenen drei Jahren umfangreich saniert, modernisiert und als attraktiven Hotspot neu positioniert.

"Ich freue mich, dass die GEG damit bereits vor dem in Kürze anstehenden Abschluss unserer Transaktion einen weiteren Erwerb zum Ausbau des Portfolios vollzieht, der voll auf dem Kurs unserer künftigen gemeinsamen Wachstumsstrategie liegt", sagte Sonja Wärntges, Vorsitzende des Vorstands der DIC Asset AG.

Das vollvermietete HELIO ist dank der idealen Mikro- und Makro-Lage bestens erreichbar und aufgrund seiner modernen Infrastruktur ein hochattraktives Mietobjekt. Der gut diversifizierte Mietermix mit den renommierten Hauptmietern Deutsche Bahn, REWE, dm und Check24 sowie durchschnittlichen Mietvertragsrestlaufzeiten von über 10 Jahren stellt eine attraktive Rendite sicher.

Das Ensemble wurde im Herbst 2018 nach einer Neupositionierung mit anschließender Komplettsanierung als HELIO neu eröffnet. Mit seinem markanten äußeren Erscheinungsbild, den gelb leuchtenden Fassadenbereichen sowie der weitreichenden Sichtbarkeit aus allen Richtungen besitzt das Dienstleistungs- und Geschäftszentrum stadtbildprägenden Charakter. Die geplante weitere Aufwertung des Augsburger Hauptbahnhofes verspricht dem HELIO eine weiter prosperierende Zukunft.

Der Erwerb des HELIO ist die erste Investition der GEG in Augsburg. Damit belaufen sich ihre Assets under Management auf über 3,6 Mrd. EUR.

... und wie war das erste Quartal?

"Mit dem Ergebnis des ersten Quartals setzen wir unser Ertragswachstum aus 2018 fort. Die operativen Erfolge unseres Unternehmens und das Vertrauen unserer Investoren in unser Geschäftsmodell geben uns Rückenwind. Mit dem Vollzug der TLG-Aktien-Transaktion sinkt der LtV auf unter 50% und mit einer gut gefüllten Pipeline können wir unsere für das Geschäftsjahr 2019 formulierten Ziele in allen Bereichen bestätigen", kommentierte Anfang Mai Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, den Quartalsabschluss.

Wertsteigerung der Immobilien im Commercial Portfolio

Das Segment Commercial Portfolio umfasste zum 31. März 2019 100 Objekte mit einem Marktwert von rund 1,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,6 Mrd. Euro). Die Steigerung trotz rückläufiger Objektzahl ist vor allem auf die deutliche Wertsteigerung der Bestandsimmobilien zurückzuführen. Gegenüber dem Jahresende 2018 blieben die AuM stabil (31. Dezember 2018: 1,7 Mrd. Euro). Seit Jahresbeginn fanden zwei weitere Zukäufe statt. Die annualisierten Mieteinnahmen im Commercial Portfolio stiegen im Berichtszeitraum auf 98,3 Mio. Euro (Vorjahr: 93,1 Mio. Euro). Like-for-like blieben sie mit 90,9 Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau. Die Bruttomieteinnahmen im ersten Quartal 2019 blieben nahezu konstant bei 24,5 Mio. Euro (Vorjahr: 24,8 Mio. Euro). Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) stieg von 4,9 Jahren im Vorjahr auf 5,8 Jahre am 31. März 2019. Die EPRA-Leerstandsquote reduzierte sich im selben Zeitraum um 100 Basispunkte von 9,4% auf 8,4%.

Erträge aus dem Fondsgeschäft um 27% gesteigert

Im Segment Funds stiegen die Erträge um 27% auf 11,2 Mio. Euro, insbesondere durch die Transaktions-Fees aus Verkäufen bestehender Fonds Ende 2018. Die Assets under Management der Fonds blieben am 31. März 2019 unverändert zum Vorjahr bei rund 1,6 Mrd. Euro - Verkäufe wurden durch Zukäufe und Bewertungseffekte kompensiert. Gegenüber dem Jahresende 2018 ergab sich v.a. durch Abgang /Auslauf des Managements des Fonds DIC HighStreet Balance ein Rückgang (31. Dezember 2018: 1,8 Mrd. Euro).

Wachsendes Drittgeschäft

Im Segment Other Investments stiegen die Assets under Management gegenüber dem Jahresende um 0,2 Mio. Euro auf 2,3 Mrd. Euro. Gegenüber dem ersten Quartal 2018 ist das ein Anstieg von 44% (31. März 2018: 1,6 Mrd. Euro). Insbesondere das wachsende Drittgeschäft im Immobilienmanagement schlug sich hier nieder. Derzeit betreut die DIC für Dritte über ihre eigene Immobilienmanagement-Plattform 20 Objekte mit einer Mietfläche von 327.300 Quadratmetern.

Schulden unter 50%

Der Nettoverschuldungsgrad (Loan-to-Value) konnte gegenüber dem 31. Dezember 2018 um 3,3 Prozentpunkte erstmals unter die 50% Marke gesenkt werden und lag zum 31.03.2019 bei 49,8%. Ursächlich hierfür war insbesondere die vollzogene TLG-Transaktion. Auch das Zinsergebnis verbesserte sich aufgrund höherer Zinserträge im ersten Quartal 2019 auf -8,6 Mio. Euro (Vorjahr: -9,1 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote wuchs gegenüber dem 31. Dezember 2018 um 1,3 Prozentpunkte auf 37,3%

DIC - was machen die eigentlich?

Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 169 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,6 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,7 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,6 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (2,3 Mrd. Euro Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments zusammen.

Aktuell (24.06.2019 / 10:26 Uhr) notieren die Aktien der DIC Asset AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,06 EUR (+0,59 %) bei 10,20 EUR.



Chart: DIC Asset AG | Powered by GOYAX.de

