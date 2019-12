SDAX | DIC Asset optimiert und realisiert dabei schönen Gewinn

19.12.2019 - Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hat zwei Büroobjekte aus dem Commercial Portfolio an den Continental Long Lease Strategy (CELLS) Fund von Aviva Investors verkauft. Mieter der beiden Verwaltungsobjekte in der Hansastr. 15 und Königsberger Allee 28 ist die Deutsche Bahn AG. Die beiden Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 28.700 qm befanden sich seit 2007 im Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) der DIC Asset AG. Für beide Objekte wurde ein Verkaufspreis von rund 95 Mio. Euro erzielt, der zu einem Verkaufsgewinn von rund 28 Mio. Euro über Bilanzwert führt. Der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang wird zum Jahresende 2019 erwartet.

"Mit den beiden Verkäufen in Duisburg setzen wir unsere Strategie der Portfoliooptimierung weiter fort und erreichen mit einem Gesamtvolumen von 226 Mio. Euro unser Jahresverkaufsziel. Die erzielten Transaktionspreise über alle Segmente liegen im Geschäftsjahr 2019 im Schnitt rund 28% über den zuletzt im Dezember 2018 festgestellten Marktwerten", kommentiert Johannes von Mutius, Vorstand Investments der DIC Asset AG.

UND gestern wurden Änderungen im Aktionariat gemeldet

DIC hat einen Aktionär, der seine Beteiligung auf fast 5% gebracht hat und weiter bis auf 10% aufstocken will - und wo ist das Ende der Zukäufe? Wie hoch ist letztendlich die angestrebte Beteilgungsquote? Jedenfalls hat die Die TTL Real Estate GmbH, ein Beteiligungsunternehmen der TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG (ISIN: DE0007501009) hat ihre direkte Beteiligung an der DIC Asset AG, auf nahezu 5 Prozent ausgebaut und hält derzeit rund 3,3 Mio. DIC Asset-Aktien.

"Die DIC Asset AG hat den Geschäftsbereich "Institutional Business" in diesem Jahr überaus erfolgreich entwickelt und auch im Commercial Portfolio weiteres Wachstum angekündigt. Allein aufgrund des nach wie vor bestehenden deutlichen Kursabschlags zum Net Asset Value (EPRA NAV) der DIC Asset, der zum dritten Quartal 2019 mit 16,31 Euro je Aktie berichtet wurde und im Wesentlichen den Wert des Commercial Business-Segments widerspiegelt, sehen wir hier nach wie vor ein interessantes Kursniveau. Nicht in dieser Kennzahl enthalten ist darüber hinaus der Wert des cashflowstarken Geschäftsbereichs Institutional Business mit einem EBITDA in Höhe von 45 Mio. Euro. Den Gesamtwert beider Unternehmensbereiche hat die DIC Asset selbst mit einem Wert von 20,71 Euro bis 22,21 Euro je Aktie berechnet. Die TTL-Gruppe hat deshalb die attraktiven Kurse der vergangenen Wochen genutzt, um ihre strategische DIC Asset AG-Beteiligung weiter aufzustocken", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG.

DIC Asset hat jetzt zwei erfolgreiche Standbeine. Und läuft von Rekord zu Rekord. Was bedeutet das für den Anleger? Was sagt die Unternehmensanalyse von HEUTE zu den Perspektiven?

"Die TTL Real Estate GmbH plant, ihr DIC Asset-Investment auf Basis der aktuellen und prognostizierten Geschäftsentwicklung weiter auszubauen und strebt nach Erreichen der 5 Prozent Schwelle im nächsten Schritt eine Schachtelbeteiligung an der DIC Asset AG in Höhe von 10 Prozent an." Nächster Schritt heisst auf jeden Fall nicht letzter Schritt, der Spekulation ist Tür und Tor geöffnet...

Wir konnten vor einigen Wochen ein spannendes Interview mit der Vorstandsvorsitzenden der DIC Asset Sonja Wärmtges zu führen - SPANNEND. INTERESSANT und noch aktuell.

DIC Asset, wer?

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (5,5 Mrd. Euro Assets under Management), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.

Aktuell (19.12.2019 / 08:25 Uhr) notieren die Aktien der DIC Asset AG im Stuttgarter-Handel nahezu unverändert bei 15,2 EUR.



