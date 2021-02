SDAX | DIC Asset feuert aus allen Zylindern – EINSTEIGEN sagt der Platow Brief

Welche Corona-Krise? Der Gewerbe-Immobilienspezialist DIC Asset ist bislang weitgehend unbeschadet durch die Pandemie gesegelt. Die Funds From Operations (FFO) lagen 2020 mit 96,5 Mio. Euro über Vj. (95,0 Mio. Euro) und oberhalb der im April gesenkten Prognose (94 Mio. bis 96 Mio. Euro).

Für 2021 will CEO Sonja Wärntges sogar noch etwas draufpacken und setzt ein FFO-Ziel von 106 Mio. bis 110 Mio. Euro. Uns gefallen v. a. die stabilen Kennziffern. Die vermietete Fläche stieg um 28%, die durchschnittliche Quadratmetermiete um 7% auf 13,86 Euro. Corona hat nicht für Mietkündigungen gesorgt. Der Zinsdeckungsgrad, also das Verhältnis des operativen Gewinns zum Zinsergebnis, kletterte um 48 Basispunkte auf 557%, die bilanzielle Eigenkapitalquote um 4,2 Prozentpunkte auf 40,7%. Der EPRA-NAV, also der Nettovermögenswert im langfristig orientierten Geschäft, stieg auf 17,49 (Vj.: 17,23) Euro je Aktie (15,44 Euro; DE000A1X3XX4). Für 2021 haben wir einen Anstieg auf rd. 18,00 Euro unterstellt und billigem dem SDAX-Papier damit ein kurzfristiges Kurspotenzial von fast 17% zu. Schön für Anleger ist auch die Dividendenrendite: Die Frankfurter wollen 0,70 Euro je Anteilschein ausschütten, was einer Rendite von 4,5% entspricht.

Wegen der attraktiven Bewertung steigen wir bei DIC Asset wieder ein; mit Stopp bei 11,80 Euro absichern!



Chart: DIC Asset AG | Powered by GOYAX.de