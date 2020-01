SDAX | DIC Asset: Wachstum braucht...

30.01.2020 - ... Platz und Präsenz vor Ort. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hat zum Jahreswechsel in Köln den siebten Standort ihrer operativen Tochtergesellschaft DIC Onsite GmbH eröffnet. Die DIC Asset AG baut damit ihre Präsenz an den Top-Immobilienstandorten in Deutschland weiter aus und reflektiert damit das starke Wachstum der Assets under Management sowohl im Eigenbestand als auch im institutionellen Geschäft.

DIC Asset hat jetzt zwei erfolgreiche Standbeine. Und läuft von Rekord zu Rekord. Was bedeutet das für den Anleger? Was sagt die Unternehmensanalyse von HEUTE zu den Perspektiven?

Joachim von Bredow, Geschäftsführer der DIC Onsite: "Mit dem Ausbau unserer Präsenz stärken wir unser Netzwerk in den lokalen Immobilienmärkten Deutschlands und sind in der Kölner Region noch näher an den von uns betreuten Immobilien. Mit Frau Friedek haben wir eine ausgewiesene Expertin aus den eigenen Reihen gewonnen, der wir viel Erfolg in der Führung der neuen Niederlassung wünschen."

DIC Asset beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalkerhöhung für die weitere Wachstumsstrategie der Gesellschaft, insbesondere zur Finanzierung der Ankäufe im Commercial Portfolio, und für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

UND DIC

lieferte in 2019 excellente Ergebnisse und setzt die Ziele für 2020 hoch an. In einem Brief an die Aktionäre setzt die Gesellschaft die Eckpunkte 2020:

Ankaufsvolumen zwischen 1,6 Mrd. EUR und 1,9 Mrd. EUR bei Verkäufen von geplant 400 Mio. EUR zur Portfoliooptimierung; FFO sollen auf 104-106 Mio. EUR steigen (von 95 Mio. EUR in 2019 - hier wäre vielleicht etwas mehr schöner, insbesondere nach den plus 40% in 2019); Dazu kommt eine Dividende, die derzeit rund 4,2% Rendite liefert, keine schlechte Basis für eine weiterhin positive Kursentwicklung.(auf Schlusskursbasis 2019) Der NAV beträgt Der NAV gibt auf jeden Fasll die Richtung für den Aktienkurs vor: Der um den Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Net Asset Value (Adjusted NAV) lag zum Jahresende 2019 bei 22,26 Euro je Aktie.

Wir konnten vor einigen Wochen ein spannendes Interview mit der Vorstandsvorsitzenden der DIC Asset Sonja Wärmtges zu führen - SPANNEND. INTERESSANT und noch aktuell.

DIC Asset, wer?

Im Bereich Institutional Business (5,5 Mrd. Euro Assets under Management), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.

Aktuell (30.01.2020 / 09:18 Uhr) notierten die Aktien der DIC Asset AG im Frankfurter-Handel im ganz leichten Minus bei 16,60 EUR. Eine sichere Bank in Krisenzeiten an der Börse...



Chart: DIC Asset AG | Powered by GOYAX.de

