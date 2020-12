SDAX | DIC Asset: Vermietung für ehemalige KarstadtKaufhofimmobilie in Bremen!

H2-Update 18.12.: Ballard Power ist mit Kanadas Regierung zufrieden – Wasserstoffinitiative bringt Wachstum

Die Objekte im Einzelnen

Für einen Infrastrukturimmobilien-Spezialfonds wurde in der Leuschnerstr. 79 in Kassel mit dem “Magazinhof” ein City-Campus mit rund 15.000 qm vermietbarer Fläche in gut angebundener Stadtteillage erworben,.Und der Campus ist langfristig an drei bonitätsstarke öffentliche Nutzer vollvermietet, darunter der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen. Mit einer durchschnittlichen Mietvertragslaufzeit (WALT) von rund 15 Jahren ist das Objekt attraktiv. Die GIK für das Infrastrukturobjekt in der Nähe des ICE-Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe lagen bei 65 Mio. Euro.

Düsseldorf

Für den gleichen Spezialfonds wurde zudem eine Infrastrukturimmobilie in Düsseldorf erworben: Beim “Wacker Hof” in der Erkrather Str. 377-389 hat die DIC Asset AG im laufenden Jahr die Repositionierung durchgeführt. Mit Einzug des Hauptmieters Stadt Düsseldorf und Abschluss der Modernisierungsarbeiten im dritten Quartal 2020 wurde die ehemalige Single-Tenant-Immobilie mit rund 23.100 qm vermietbarer Fläche erfolgreich in eine Mehrmieternutzung transformiert. Die Stadt als neuer Ankermieter nutzt insgesamt rund 13.000 qm für das neugeschaffene Amt für Migration und Integration und das Gesundheitsamt. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) liegt bei rund 7 Jahren. Die GIK lagen bei 75 Mio. Euro.

Mannheim

Die Immobilie “Galilei” in der Reichskanzler-Müller-Str. 21, 23 und 25 in Mannheim wurde für einen Manage-to-core-Spezialfonds für 39 Mio. Euro (GIK) angekauft. Die DIC Asset AG wurde von LPA-GVV aus München und der Verkäufer von Clifford Chance aus Frankfurt rechtlich beraten; die technische Beratung wurde von CBRE-Preuss-Valteq durchgeführt. Das Multi-Tenant-Objekt mit rund 9.300 qm vermietbarer Fläche ist zu großen Teilen an den Agrarchemiehersteller EuroChem Agro sowie die international tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte vermietet.

Q3 war nicht schlecht

Zu Recht verweist die DIC in ihrer Veröffentlichung vom 28.10.2020 darauf, dass ein “herausragendes Vermietungsergebnis” erreicht werden konnte: “Die Vermietungsleistung lag mit 214.300 qm rund 72% über dem Vergleichswert des Vorjahres (124.700 qm). Sowohl Neuvermietungen als auch Renewals übertrafen die Vorjahresleistung.” Der Anstieg der Vermietungserlöse um 1% in Anbetracht der Vermietungserfolge und des gestiegenen Immobilienbestandes zeigt, dass es kein “perfektes Jahr” für Gewerbeimmobilien bisher war: “Getrieben durch die Ankäufe stiegen die Bruttomieteinnahmen um 1% auf 76,3 Mio. Euro (Vorjahr: 75,6 Mio. Euro)“.

Überzeugend die Steigerungen bei den Erträgen aus Immobilienmanagement, die um 56% auf 60,6 Mio. EUR in den ersten neun Monaten stiegen. Dann die leider nicht näher erläuterte Kröte bei den Quartalsergebnissen: “Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen lag bei 8,0 Mio. Euro (Vorjahr: 17,7 Mio. Euro inkl. TLG-Dividende in Höhe von 12,9 Mio. Euro).” – Verluste, die Dividendenerträge verzehrten, werden hier leider nicht erläutert und lassen natürlich fragen: Wo verliert man, wie lange noch wieviel Geld?

Positives – adjusted NAV 21,56 EUR (30.09.2020),

zwar weniger als am 31.12.2019, als man ein NAV von 22,26 EUR inklusive der verwalteten Immobilien (Institutional Business) erreichte. Aber es gibt seit dem 31,12,2019 auch gut 11% mehr Aktien, so dass das NAV insgesamt gestiegen wäre. Aussagkräftiger, aber immer noch beeindruckend höher als die derzeitige Börsenbewertung: Das EPRA-NAV erreicht mit 17,06 EUR (vorher 17,23 EUR zum 31.12.2019, verteilt auf 11,6 % mehr Aktien) eine Höhe, die einen schönen “Bewertungspuffer” zum Aktienkurs bietet, der in letzter Zeit bei 10,00 EUR “herumdümpelt” – weit entfernt von bereits gesehenen Hochs von über 17,00 EUR zu Anfang des Jahres. Wieder erreichbar, wenn ein Impfstoff die Folgen der Pandemie vergessen lassen sollte? Hängt auch davon ab, ob die Gewerbeimmobilien unter einem “Homeoffice-Boom” an Atttraktivität verlieren werden. Insbesondere in den Hotelimmiobilien DIC’s schlummern große Corona-Nachholeffekte.

Ausblick – ob hier die zweite Welle berücksichtigt wurde?

“Am Transaktionsmarkt ist wieder eine steigende Dynamik zu beobachten. Die Assets under Management lagen am 30. September 2020 auf einem neuen Spitzenwert von 8,7 Mrd. Euro (31. Dezember 2019: 7,6 Mrd. Euro). Seit Jahresbeginn wurden Ankäufe in beiden Segmenten in Höhe von rund 483 Mio. Euro beurkundet sowie segmentübergreifend Verkäufe im Volumen von rund 354 Mio. Euro.

Die Ankaufspipeline der DIC Asset AG ist weiterhin gut gefüllt, insbesondere für weitere Investments im Segment Institutional Business. Aufgrund des hohen Anlegerinteresses werden zudem weitere Eigenkapitalzusagen erwartet. Mit Blick auf die erwartete gute operative Entwicklung im vierten Quartal wird die Jahresprognose 2020 wie folgt präzisiert: Für die Bruttomieteinnahmen werden nun mindestens 98 Mio. Euro erwartet, die damit am oberen Ende der bisherigen Spanne (94-98 Mio. Euro) liegen. Die Erträge aus Immobilienmanagement werden nun voraussichtlich bei 80-85 Mio. Euro liegen (zuvor: 80-90 Mio. Euro) und damit innerhalb der bisherigen Spanne. Das operative Ergebnis FFO für 2020 wird mit 95-96 Mio. Euro präzisiert. Die Transaktionsziele bleiben bestehen. Die Gesellschaft verfolgt weiterhin das Ziel des Wachstums der Assets under Management auf 10 Mrd. Euro kurzfristig.”

Commercial Portfolio und …

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.Weitere 115 Mio.EUR wurden am 26.06.2020 gemeldet mit Eigentumsübergang im Q3: Der SAP Turm in Eschborn für 69 Mio. EUR und eine Büroimmobilie in Hannover für 47 Mio EUR. Bruttomieteinnahmen von rd. 4,5 Mio EUR insgesamt ergeben eine Bruttorendite für beide Objekte zusammen von 4,2%. Und am 15.09. wurden weitere 72 Mio. EUR in Baden Württemberg investiert – Zielrendite 5,3% Brutto.

Im Bereich Institutional Business (6,6 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren. Hier werden bisher insgesamt 293 Mio. seit Jahresanfang hinzukommen, zuletzt 160 Mio. EUR in Form von zwei Büroobjekten..

Aktuell (18.12.2020 / 08:26 Uhr) notierten die Aktien der DIC Asset AG im Stuttgarter-Handel nahezu unverändert 13,04 EUR.