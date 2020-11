SDAX | DIC Asset: Vermietung für ehemalige KarstadtKaufhofimmobilie in Bremen!

"Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hält sich in den ersten neun Monaten relativ gut - insbesondere wenn man die Probleme mit den Kaufhof-Immobilien in Erinnerung ruft." meinten wir noch Ende Oktober - und hier kommt jetzt eine jetzt vollständige Entwarnung - Erfolg für das Management.

DIC Asset hat das Objekt in der Papenstraße in der Bremer Innenstadt wieder voll vermietet. Zwei VKarstadt-Kaufhof Mietverträge gerettet bei den anderen von der Schließung bedrohten Standorten - wohl mit "Entgegenkommen", aber immerhin - und das dritte Objekt wieder mit einem gesunden Mietermix - nach notwendigen Investitionen von 3,5 Mio. EUR und Umbau bis August nächsten Jahres - "im Rennen". Gut für den Eigenbestand der DIC Asset ( "Commercial Portfolio")

"Wir haben schnell, zuverlässig und kreativ die Repositionierung der ehemaligen Kaufhof-Immobilie vorangetrieben und umgesetzt. Wir haben bewiesen, dass wir unser Leitmotiv "dynamic performance" jeden Tag in erfolgreiche Ergebnisse umsetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir damit die Mieter Opti-Wohnwelt, Saturn und EDEKA überzeugen und gewinnen konnten. Wir haben mit ihnen ein Konzept für die Immobilie entwickelt, das gerade in der aktuell herausfordernden Zeit zur Vitalität des Bremer Stadtzentrums und der Sicherung eines breiten Einzelhandelsangebots beiträgt. Gleichzeitig freut uns, dass an dem Standort viele Arbeitsplätze im Einzelhandel vor Ort erhalten bleiben", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Saturn, Edeka, kleinere Mieter bleiben und neu ein Möbelhändler: Opti-Wohnwelt

Und das zu einem "ähnlichen Niveau, wie vor der Kündigung durch Karstadt-Kaufhof. Nach dem ersten Schock schnell gelöstes Problem: "Die DIC Asset AG hatte umgehend ein Nachvermietungskonzept erarbeitet und kann nun für die Menschen in der Bremer Innenstadt einen beliebten Einkaufsstandort erhalten und weiterentwickeln. Es wurden Mietverträge mit drei wesentlichen und weiteren Mietern abgeschlossen. Damit hat DIC Asset AG bewiesen, wie sie mit Schnelligkeit, Kompetenz und Kreativität entscheidende Impulse für die Entwicklung und die Werthaltigkeit ihrer Immobilien und der städtischen Umgebung setzen kann.

Der Elektronikeinzelhändler Saturn und der Nahversorger EDEKA, die zuvor Untermieter von Karstadt-Kaufhof für rund 10.200 qm der Gesamtmietfläche waren, haben nun direkte Mietverhältnisse mit der DIC Asset AG abgeschlossen. Zudem wurde mit dem Möbelhaus Opti-Wohnwelt als neuer Mieter ein Vertrag für die freigewordenen genutzten Flächen von rund 15.500 qm für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Option zur Verlängerung abgeschlossen. Die Miethöhe der neuen Multi-Tenant-Konstellation befindet sich auf einem vergleichbaren Niveau zur Vorvermietung.

Die mehrfach ausgezeichnete Opti-Wohnwelt mit Stammsitz im nördlichen Bayern beschäftigt rund 1.040 MitarbeiterInnen. und wird in Bremen seinen 18. Standort in Deutschland eröffnen und damit ihren Expansionskurs in Norddeutschland weiter fortsetzen. Am neuen Standort setzt Opti-Wohnwelt ein innovatives City-Konzept mit einem breiten Angebot einschließlich Liefer- und Aufbauservice um. Opti-Wohnwelt prüft derzeit eine mögliche Übernahme eines Teils der ehemaligen Kaufhof Mitarbeiter.

Der Mieterausbau beginnt ab November mit dem Ziel der Inbetriebnahme bis spätestens August 2021. Innerhalb der Umbauphase werden insgesamt rund 3,5 Mio. Euro investiert. Der den Bremer Bürgern gut bekannte "Lichtbaum", der als zentrales Lichtelement vom Keller bis in die vierte Etage reicht, bleibt erhalten. Zur weiteren Unterstützung der Kundenfrequenz wird zurzeit ein umfassendes Marketingkonzept für die zentral gelegene Bremer Immobilie erarbeitet." (Presseerklärung DIC Asset von heute)

Q3 war auch nicht schlecht

Zu Recht verweist die DIC in ihrer Veröffentlichung vom 28.10.2020 darauf, dass ein "herausragendes Vermietungsergebnis" erreicht werden konnte: "Die Vermietungsleistung lag mit 214.300 qm rund 72% über dem Vergleichswert des Vorjahres (124.700 qm). Sowohl Neuvermietungen als auch Renewals übertrafen die Vorjahresleistung." Der Anstieg der Vermietungserlöse um 1% in Anbetracht der Vermietunsgerfolge und des gestiegenen Immobilienbestandes zeigt, dass es kein "perfektes Jahr" für Gewerbeimmobilien bisher war: "Getrieben durch die Ankäufe stiegen die Bruttomieteinnahmen um 1% auf 76,3 Mio. Euro (Vorjahr: 75,6 Mio. Euro)". Überzeuigend die Steigerungen bei den Erträgen aus Immobilienmanagement, die um 56% auf 60,6 Mio. EUR in den ersten neun Monaten stiegen. Dann die leider nicht näher erläuterte Kröte bei den Quartalsergebnissen: "Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen lag bei 8,0 Mio. Euro (Vorjahr: 17,7 Mio. Euro inkl. TLG-Dividende in Höhe von 12,9 Mio. Euro)." - Verluste, die Dividendenerträge verzehrten, werden hier leider nicht erläutert und lassen natürlich fragen: Wo verliert man, wie lange noch wieviel Geld?

Positives - adjusted NAV 21,56 EUR (30.09.2020),

zwar weniger als am 31.12.2019, als man ein NAV von 22,26 EUR inclusive der verwalteten Immobilien (Institutional Business) erreichte. Aber es gibt seit dem 31,12,2019 auch gut 11% mehr Aktien, so dass das NAV insgesamt gestiegen wäre. Aussagkräftiger, aber immer noch beeindruckend höher als die derzeitige Börsenbewertung: Das EPRA-NAV erreicht mit 17,06 EUR (vorher 17,23 EUR zum 31.12.2019, verteilt auf 11,6% mehr Aktien) eine Höhe, die einen schönen "Bewertungspuffer" zum Aktienkurs bietet, der in letzter Zeit bei 10,00 EUR "herumdümpelt" - weit entfernt von bereits gesehenen Hochs von über 17,00 EUR zu Anfang des Jahres. Wieder erreichbar wenn ein Impfstoff die Folgen der Pandemie vergessen lassen sollte? Hängt auch davon ab, ob die Gewerbeimmobilien unter einem "Homeoffice-Boom" an Atttraktivität verlieren werden. Insbesondere in den Hotelimmiobilien DIC's schlummern große Corona-Nachholeffekte.

Ausblick - ob hier die zweite Welle berücksichtigt wurde?

"Am Transaktionsmarkt ist wieder eine steigende Dynamik zu beobachten. Die Assets under Management lagen am 30. September 2020 auf einem neuen Spitzenwert von 8,7 Mrd. Euro (31. Dezember 2019: 7,6 Mrd. Euro). Seit Jahresbeginn wurden Ankäufe in beiden Segmenten in Höhe von rund 483 Mio. Euro beurkundet sowie segmentübergreifend Verkäufe im Volumen von rund 354 Mio. Euro.

Die Ankaufspipeline der DIC Asset AG ist weiterhin gut gefüllt, insbesondere für weitere Investments im Segment Institutional Business. Aufgrund des hohen Anlegerinteresses werden zudem weitere Eigenkapitalzusagen erwartet. Mit Blick auf die erwartete gute operative Entwicklung im vierten Quartal wird die Jahresprognose 2020 wie folgt präzisiert: Für die Bruttomieteinnahmen werden nun mindestens 98 Mio. Euro erwartet, die damit am oberen Ende der bisherigen Spanne (94-98 Mio. Euro) liegen. Die Erträge aus Immobilienmanagement werden nun voraussichtlich bei 80-85 Mio. Euro liegen (zuvor: 80-90 Mio. Euro) und damit innerhalb der bisherigen Spanne. Das operative Ergebnis FFO für 2020 wird mit 95-96 Mio. Euro präzisiert. Die Transaktionsziele bleiben bestehen. Die Gesellschaft verfolgt weiterhin das Ziel des Wachstums der Assets under Management auf 10 Mrd. Euro kurzfristig."

Commercial Portfolio und ...

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.Weitere 115 Mio. EUR wurden am 26.06.2020 gemeldet mit Eigentumsübergang im Q3: Der SAP Turm in Eschborn für 69 Mio. EUR und eine Büroimmobilie in Hannover für 47 Mio. EUR. Bruttomieteinnahmen von rd. 4,5 Mio. EUR insgesamt ergeben eine Bruttorendite für beide Objekte zusammen von 4,2%. Und am 15.09. wurden weitere 72 Mio. EUR in Baden Württemberg investiert - Zielrendite 5,3% Brutto.

Im Bereich Institutional Business (6,6 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 30.06.2020), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren. Hier werden bisher insgesamt 293 Mio. seit Jahresanfang hinzukommen, zuletzt 160 Mio. EUR in Form von zwei Büroobjekten..

Aktuell (03.11.2020 / 08:06 Uhr) notierten die Aktien der DIC Asset AG im Tradegat-Handel mit Minus -0,14 EUR (-1,38 %) bei 10,02 EUR. Auch diese Aktie können Sie ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln

