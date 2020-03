SDAX | DIC Asset: Verdient.

04.03.2020 - Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),wurde bei der diesjährigen Verleihung des "immobilienmanager-Award" am 27. Februar in Köln als Kopf des Jahres 2020 geehrt.Die 15-köpfige Jury würdigt in der Kategorie Kopf des Jahres überragende Persönlichkeiten der Immobilienwirtschaft. Außergewöhnliche Leistungen in der Marktphase 2019 und Vorbildfunktion für die gesamte Branche sind dabei entscheidende Kriterien. Ihre Entscheidung begründet die Jury nicht zuletzt auf der hervorragenden Arbeit von Sonja Wärntges, mit der Sie die DIC Asset entscheidend nach vorne gebracht hat:

"Nicht viele Frauen stehen an der Spitze eines Immobilienunternehmens. Und noch weniger, die über die Wahrnehmungsschwelle der Immobilienwelt hinaus für Aufmerksamkeit sorgen. Sonja Wärntges ist der einzige weibliche CEO einer Immobilien-AG. Im Sommer sorgte die DIC unter ihrer Führung für Aufsehen, als sie die Investment- und Asset-Management-Plattform GEG German Estate Group von den Private-Equity-Investoren KKR und TTL übernommen hat. Die 225 Millionen Euro stemmte die DIC aus Barmitteln und bekam dafür im Gegenzug Assets im Wert von 3,6 Milliarden Euro ins eigene Portfolio.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Damit hat die DIC unter ihrer Führung heute mehr als sieben Milliarden Euro Assets under Management und ein FFO-Wachstum von rund 40 Prozent vorzuweisen. Unter Wärntges' Regie konnte die DIC durch die GEG-Übernahme auf einen Schlag ihre institutionelle Investorenbasis um nationale und internationale Kapitalgeber erweitern und ihre Kapazität im Entwicklergeschäft deutlich ausbauen. In Zukunft soll das institutionelle Fondsgeschäft stark wachsen. Mit strategischem Geschick hat sie die DIC Asset AG am Markt positioniert und ist ein engagiertes Mitglied im ZIA-Präsidium. Für die Jury ist Sonja Wärntges im zurückliegenden Jahr die herausragende Management-Persönlichkeit der Branche. Mit Augenmaß und taktisch klug hat die Teamplayerin ihre ausgezeichnete Arbeit in den vergangenen zwölf Monaten gekrönt und die DIC Asset entscheidend nach vorne gebracht."



Die jährliche Preisverleihung des Immobilien Manager Verlags zählt zu den renommiertesten Veranstaltungen der Branche. Insgesamt zeichnet der Preis in 14 Kategorien herausragende Projekte, Unternehmen, Dienstleistungen und Personen der Immobilienwirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.

Dialog Semiconductor - Zahlen und Ausblick im Schatten Corona's

Was heute wichtig werden könnte bei Dialog, Wirecard und ProSieben

flatex verzeichnet riesige Kundenzuwächse im Januar und Februar - Rekorde!

Hypoport kauft zu - wir habens doch gesagt

3U Holding AG wächst und weclapp steht als Phantasie im Hintergrund

BayWa solide plus Phantasie "Regenerative Energien" plus Desinvestments

Handelsblatt und Wirecard - könnte eine Hassliebe werden - heute blieb der Artikel von Gestern ohne größere Wirkung. Warum? Eigentlich logisch.

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

UND DIC

lieferte in 2019 excellente Ergebnisse und setzt die Ziele für 2020 hoch an. In einem Brief an die Aktionäre setzt die Gesellschaft die Eckpunkte 2020:

Ankaufsvolumen zwischen 1,6 Mrd. EUR und 1,9 Mrd. EUR bei Verkäufen von geplant 400 Mio. EUR zur Portfoliooptimierung; FFO sollen auf 104-106 Mio. EUR steigen (von 95 Mio. EUR in 2019 - hier wäre vielleicht etwas mehr schöner, insbesondere nach den plus 40% in 2019); Dazu kommt eine Dividende, die derzeit rund 4,2% Rendite liefert, keine schlechte Basis für eine weiterhin positive Kursentwicklung.(auf Schlusskursbasis 2019) Der NAV beträgt Der NAV gibt auf jeden Fasll die Richtung für den Aktienkurs vor: Der um den Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Net Asset Value (Adjusted NAV) lag zum Jahresende 2019 bei 22,26 Euro je Aktie.

Wir konnten im Oktober letzten Jahres ein spannendes Interview mit der Vorstandsvorsitzenden der DIC Asset Sonja Wärmtges zu führen - SPANNEND. INTERESSANT und noch immer aktuell.

HEUTE: MDAX-Favoritenupdate aus gegebenem Anlass: Qiagen, Teamviewer und Delivery Hero

DIC Asset, wer?

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sieben Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.12.2019) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}



Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management, Stand: 31.12.2019), der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für nationale und internationale institutionelle Investoren.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (04.03.2020 / 15.04 Uhr) notierten die Aktien der DIC Asset AG im Frankfurter-Handel im Plus bei 17,02 EUR. Eine sichere Bank für Krisenzeiten. An der Börse...



Chart: DIC Asset AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}