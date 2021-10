SDAX | DIC Asset Aktie wird immer Logistik-orientierter. Zwei Zukäufe.

05.10.2021 – Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hat einiges „auf die Schiene gebracht“ in den letzten Monaten. Ausbau des neuen Segments Logistik. Käufe. Und letztens das „grüne“ Schuldscheindarlehen – DIC Asset bewegt sich.

Und nachdem amn im September einige Zuwächse und Mietvertragsverlängerungen im Logistikbereich feiern konnte, geht es im Oktober weiter mit dem neuen Lieblingssement – Bericht über Aktivitäten Ende September. Ganz nach dem Motto, wie es vor einigen Wochen CEO Sonja Wärntges, präzisierte: „..haben unser Portfolio und unsere Kompetenzen im Bereich der Logistik deutlich erweitert und können für diese wachsende Branche überzeugende Flächen, Ideen und Lösungen anbieten…“

Passend dazu heute: Bestandsportfolio mit dem Ankauf von zwei Logistikimmobilien erweitert

Dabei handelt es sich zum einen um eine Neubau-Logistikimmobilie in der Region Hannover mit geplanter Fertigstellung und Übergang Mitte 2023 und zum anderen um ein vollvermietetes Multi-Tenant-Logistikensemble in der Region Leipzig/Halle, für welches der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang bereits Ende September erfolgt ist. Pro-forma steigt der Anteil der Logistik-Immobilien am Marktwert des derzeitigen Eigenbestands durch die beiden Zukäufe auf rund 5%. Die DIC strebt zudem für beide Objekte eine Green-Building-Zertifizierung an.

„Mit den beiden Ankäufen in Hannover und Halle bauen wir wie angekündigt den Logistikanteil in unserem Eigenbestand weiter aus und setzen auf die Zukunft dieser Asset-Klasse. Im Bereich Logistik wollen wir mit unserem 360-Grad-Wertschöpfungsansatz stetig weiter wachsen und sind mit unseren Transaktionsteams dafür bestens aufgestellt“, erläutert Johannes von Mutius, Vorstand Investments der DIC.

Aurelius holt sich 45 Mio EUR mit Anleihe. Grosses vor?

Mutares will 100 Mio EUR und Uplisting – wieder Aurelius voraus.

Nordex Aktie vor Problemen? Technische Probleme.Windenergieanlage in Haltern „eingestürzt“. RWE legt vorsorglich Windpark mit baugleichen Anlagen still.

Northern Data mit desaströsen vorläufigen Zahlen. Eyemaxx Real Estate AG, PREOS und publity oder Northern Data – Aktien mit Fragezeichen.

DIE OBJEKTE

In der Logistikregion Hannover wurde eine geplante Neubauimmobilie per Forward Deal für rund 26 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten, GIK) erworben. Die Fertigstellung nach modernsten Ausstattungsstandards und mit einer angestrebten DGNB-Gold-Zertifizierung ist für Mitte 2023 geplant. Das Objekt mit einer vermietbaren Fläche von rund 15.400 qm zeichnet sich durch eine hohe Drittverwendungsfähigkeit zur Single- sowie Multi-Tenant-Nutzung aus. In Kombination mit kleinteiligen Gewerbeeinheiten für die Light-Industrial- oder Urban-Logistics-Nutzung verfügt sie über einen diversifizierten Flächenmix. Der Mikrostandort in der Nähe des Flughafens Hannover ist sehr gut erreichbar und auch an zentrale Verkehrsachsen angebunden.

In Halle (Saale) hat die DIC …

….ein vollvermietetes Multi-Tenant-Logistikobjekt aus zwei Gebäudeteilen mit insgesamt rund 19.300 qm vermietbarer Fläche für rund 28 Mio. Euro (GIK) angekauft, wobei der Übergang in den Eigenbestand bereits zum Ende des dritten Quartals erfolgte. Das Ensemble aus einer Bestandsimmobilie und einem Neubau im Gewerbegebiet Neustadt verfügt zum Ankaufszeitpunkt über eine gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) von rund 8 Jahren. Die annualisierten Mieteinnahmen liegen bei rund 1,3 Mio. Euro. Die beiden bonitätsstarken Hauptmieter nutzen die Flächen vorrangig für die Lagerung medizinischer Gegenstände und Verbrauchsmaterialien sowie für Automatisierungstechnik von Kommissioniersystemen.

Im Rahmen des Ankaufs wurde eine ESG Due Diligence durchgeführt, welche das Potenzial einer Zertifizierung nach BREEAM (auf dem Level „sehr gut“) bestätigt. In diesem Zusammenhang wurden Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion identifiziert, die nach dem Erwerb auf Umsetzbarkeit geprüft werden. Der Logistikmarkt Halle/Leipzig konnte 2020 das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten verbuchen und zeichnet sich durch eine anhaltend hohe Nachfrage nach Logistikimmobilien aus. Der Wirtschaftsstandort ist geprägt von Unternehmen aus den Branchen erneuerbare Energien, Elektromobilität, Maschinenbau und Sensorik.

ZUVOR: Ende Juli bereits Closing des DRITTEN Logistikfonds innerhalb kürzester Zeit

DIC Asset hat für den neuen Logistikfonds „RLI-GEG Logistics & Light Industrial III“ das Anleger-Closing abgeschlossen und Mittel in Höhe von rund 210 Mio EUR eingesammelt. Die Mittelzusagen stammen von deutschen institutionellen Investoren, darunter Banken, Pensionskassen und Versicherungen.

„Wir haben hier wieder einmal gezeigt, dass Schnelligkeit, Kreativität und Zuverlässigkeit Werte sind, auf die unsere Investoren sich verlassen können. Und zwar in der Entwicklung eines Fonds und in der Erschließung einer Pipeline von attraktiven Immobilien. Ich freue mich, dass wir auch im Bereich der Logistik mit der uns eigenen dynamic performance so überzeugend und so erfolgreich sind“, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Das Zielvolumen für die Investitionen des Fonds liegt bei rund 400 Mio. Euro. Neben den bereits vorliegenden Objekten für das Startportfolio verfügt das Unternehmen über eine konkrete Pipeline für weitere Zukäufe im In- und Ausland.

Die Übernahme der RLI Investors GmbH war wohl goldrichtig

Bereits am 23.02.2021 legte DIC Asset den ersten Logistikfonds auf. Mit der Übernahme der RLI Investors GmbH hat man sich die entsprechende Kompetenz und Pipeline erworben. Dass man nun innerhalb wneiger Monate bereits den dritten Fonds schliessen konnte, spricht für den Erfolg dieser Übernahme. Seinerzeit hiess es im nwm: „DIC Asset mit ersten Früchten der Übernahme – sollte erst der Anfang sein“ Und so bestätigt sich auch die positive Einschätzung des platow Briefs, über dessen KAUF Empfehlung – wohl vordringlich wegen des „laufenden Kerngeschäfts“ in Kombination mit einer attraktiven Dividendenrendite – wir ebenfalls Anfang Februar berichteten.

Quartalsergebnisse – „erfolgreiches erstes Halbjahr“

Das Konzernergebnis stieg um 32%. Die Assets under Management betrugen mit einem Zuwachs von 33% nun 11,3 Mrd. Euro und wuchsen konstant weiter, so dass das Unternehmen an seinem mittelfristigen Ziel von Assets under Management im Wert von rund 15 Mrd. Euro festhält. Die zentrale Ergebniskennzahl Funds from operations (FFO) erreichte mit einem Plus von 5% und 53,0 Mio. Euro eine neue Höchstmarke zum Halbjahr.

„Das erste Halbjahr zeigt erneut, dass unsere Immobilienplattform erfolgreich ist, eine starke Ertragsdynamik entwickelt und für die Zukunft ein herausragendes Potenzial hat. Das ist genau das, was wir unter ,dynamic performance‘ verstehen“, kommentierte am 11.08.2021 Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. „Mit dieser uns eigenen Dynamik werden wir vielversprechende Transaktionen im zweiten Halbjahr umsetzen. Ich kann unser Versprechen erneuern: Wir werden weiter wachsen und unsere Ziele für das laufende Jahr erreichen.“

Für viele Anleger eine wichtige Kennziffer: Zum 30. Juni 2021 beträgt der NAV 17,43 Euro je Aktie (31. Dezember 2020: 17,49 Euro). Der um den vollen Wertbeitrag des Institutional Business ergänzte Adjusted NAV liegt bei 21,91 Euro je Aktie (31. Dezember 2020: 22,04 Euro).

Weitere Highlights:

Die Bruttomieteinnahmen lagen mit 48,3 Mio. Euro vor allem nach Verkäufen und Abgängen von Warehousing-Objekten aktuell leicht unter dem Vorjahr (H1 2020: 51,4 Mio. Euro)

lagen mit 48,3 Mio. Euro vor allem nach Verkäufen und Abgängen von Warehousing-Objekten aktuell leicht unter dem Vorjahr (H1 2020: 51,4 Mio. Euro) Die Erträge aus Immobilienmanagement stiegen durch die deutliche Zunahme der Assets under Management im Institutional Business sowie die Strukturierungen und Transaktionen des ersten Halbjahrs 2021 um 20% auf 50,5 Mio Euro (H1 2020: 42,1 Mi. Euro), wobei die Asset-, Property- und Development-Fees auf 18,8 Mio Euro wuchsen (H1 2020: 18,1 Mio Euro). Die Transaktions- und Performance-Fees sind in H1 2021 um 32% auf 31,7 Mio. Euro gestiegen.

stiegen durch die deutliche Zunahme der Assets under Management im Institutional Business sowie die Strukturierungen und Transaktionen des ersten Halbjahrs 2021 um 20% auf 50,5 Mio Euro (H1 2020: 42,1 Mi. Euro), wobei die Asset-, Property- und Development-Fees auf 18,8 Mio Euro wuchsen (H1 2020: 18,1 Mio Euro). Die Transaktions- und Performance-Fees sind in H1 2021 um 32% auf 31,7 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis Funds from Operations (FFO) stieg um 5% auf 53,0 Mio. Euro und erreicht damit das bisher höchste Halbjahresergebnis. Unter Berücksichtigung der Verkaufsgewinne von 16,3 Mio. Euro (H1 2020: 2,5 Mio Euro) stieg die Kennzahl FFO II mit 69,3 Mio Euro um 31% (H1 2020: 53,1 Mi. Euro).

Prognose für das Gesamtjahr 2021 bestätigt.

Seinerzeit bestätigt die DIC Asset die Prognose vom 10.02.2021:

„Das Management der DIC Asset AG sieht sich für den weiteren Verlauf des Jahres bestens aufgestellt. Traditionell ist die zweite Jahreshälfte geprägt von zahlreichen und vor allem großen Transaktionen. Daher bekräftigt die DIC Asset AG die Ziele für das Jahr 2021. Die DIC Asset AG plant mit einem rund 10% höheren operativen Ergebnis als im Vorjahr. Wesentliche Treiber für diesen Erfolg sind die verschiedenen dynamischen Elemente der einzigartigen Immobilienplattform der DIC Asset AG. Diese Plattform liefert erneut wachsende Erträge aus vier Bereichen: Erstens aus dem Immobilienmanagement, zweitens aus der laufenden Bewirtschaftung (Asset- und Propertymanagement und Development), drittens aus Transaktionsgebühren für An- und Verkäufe und der Strukturierung von Investmentprodukten sowie viertens aus Performancegebühren bei Übertreffen definierter Renditeziele.

Auch der weitere Ausbau des Commercial Portfolios (exklusive Warehousing) auf eine Größe von über 2 Mrd. Euro trägt zum Wachstum in 2021 bei. In Summe erwartet die DIC Asset AG Funds from Operations in einer Spanne von 106 bis 110 Mio. Euro bis zum Jahresende 2021. Das Unternehmen beweist mit seinen Zahlen für das erste Halbjahr und mit den Perspektiven für das gesamte Jahr, dass es einer der aktivsten Player auf dem Markt der gewerblichen Immobilien in der DACH-Region ist.“

DIC in Kurzform

In der Selbstdarstellung: „Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 234 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.“



Chart: DIC Asset AG | Powered by GOYAX.de Chart:| Powered by GOYAX.de