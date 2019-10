Mit den jüngsten Erwerben steigert die DIC Asset das segmentübergreifende Ankaufsvolumen seit Jahresbeginn auf rund 1,1 Mrd. Euro und liegt voll im Plan, ihr Jahresziel von 1,3 Mrd. Euro zu erreichen.

"Der Ankauf von drei attraktiven Immobilien für unsere beiden Geschäftsbereiche zeigt die Transaktionsstärke unserer Teams. Für das institutionelle Geschäft der GEG haben wir für unsere Investoren ideale Portfolioergänzungen identifiziert und uns zudem mit dem Objekt "LaVie" in Düsseldorf die erste Immobilie für einen neuen Bürofonds gesichert. Stabile und langfristige Mieteinnahmen in unserem diversifizierten Bestandsportfolio erwirtschaften wir zukünftig mit der Nahversorgungsimmobilie in Stockstadt, die exzellente Fundamentaldaten aufweist", kommentiert Thomas Gerstmann, Head of Investment der DIC Asset AG.

Im Bestand soll ...

...bleiben: Das für rund 25 Mio. Euro (GIK) neu erworbene Nahversorgungszentrum in Stockstadt (Main) verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 9.100 qm. Die größten Mieter sind die Nahversorger Rewe und Drogerie Müller, die zusammen rund 90% der Fläche langfristig belegen. Es wird Im Bestandsportfolio (Commercial Portfolio), wo die DIC Asset Eigentümer und Bestandshalter bleiben will, geführt werden.

Dem Geschäftsbereich Institutional Business werden die beiden anderen IKäufe zugerechnet. Der Geschäftsbereich verfolgt die Strukturierung und das Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren.Für den Fonds GEG Public Infrastructure I wurde eine vollvermietete Büroimmobilie in Hamburg mit einer vermietbaren Fläche von ca. 11.100 qm angekauft, die vom renommierten Fernlehrinstitut ILS (Institut für Lernsysteme) als Hauptquartier genutzt wird.Der weitere Erwerb des modernen Multi-Tenant Bürogebäudes "LaVie" in Düsseldorf ist die erste Immobilie eines bis Jahresende neu geplanten Bürofonds

Hohe Ziele für die Zukunft von DIC incl. GEG

Die wichtige - im Juni abgeschlossene Übernahme - der GEG, die allein (incl. später erfolgter Helo-Übernahme) allein für rund 5,3 Mrd. gemanagetes Immovermögen steht, wird im DIC-Verbund als eigenständige Marke des Segments 2Institutional Business stehen. Mittelfristig sollen die Assets under Management über alle Geschäftsbereiche 10 Mrd. Euro erreichen. Seit Jahresanfang 2019 hat die DIC bereits Transaktionen in Höhe von rund 1 Mrd. Euro umgesetzt. Im Jahresverlauf 2019 und darüber hinaus soll die Dynamik im Erwerb und Verkauf von Immobilien fortgesetzt werden. Bis Jahresende rechnet die DIC daher mit einem Wachstum der Assets under Management auf rund 7,5 Mrd. Euro (aktuell 7,1 Mrd. Euro zum Stichtag 30.06.2019).



"Der Zusammenschluss ist erfolgreich in der Umsetzung. Mit der jetzt erfolgten Strukturierung wollen wir das institutionelle Geschäft mit der Marke GEG stärker positionieren und weiter ausbauen", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. Mit Sonja Wärntges führten wir vor wenigen Tagen ein spannendes Interview - lesenswert für alle, die sich für Immobilienunternehmen interessieren!



DIC Asset hat viel vor für die Zukunft? Was sagt die Unternehmensanalyse von HEUTE zu den Perspektiven für den Anleger?

DIC - was machen die eigentlich?

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 175 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,1 Mrd. Euro (Stand: 30.06.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,8 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (5,3 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet die DIC Asset AG Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale institutionelle Investoren. Insgesamt liefert DIC Asset regelmäßig Zahlen im oberen Bereich der Erwartungen und die TLG Spekulation brachte viel Geld ein.

