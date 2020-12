SDAX | DIC Asset AG übernimmt führenden Logistikspezialisten

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, erwirbt mit heutiger Vertragsunterzeichnung 100% der Anteile an der RLI Investors GmbH, München sowie einen Minderheitsanteil von 25% an der Realogis Holding GmbH, München (“Realogis”). Der Kaufpreis liegt bei rund 42 Mio. Euro. Der Übergang in den DIC-Asset-Konzern wird zu Beginn des ersten Quartals 2021 erfolgen. Der wertsteigernde Ankauf wird bereits ab 2021 mit voraussichtlich rund 4 Mio. Euro zum EBITDA des Konzerns beitragen und den FFO pro Aktie erhöhen.

“Das ist eine wichtige Zukunftsentscheidung für das Unternehmen”, erläutert die Vorstandsvorsitzende (Chief Executive Officer, CEO) der DIC Asset AG, Sonja Wärntges die beiden Ankäufe. “Gerade am Ende eines besonderen Jahres zeigen wir erneut, wie wir mit Schnelligkeit und Qualität auf den Markt reagieren und Chancen für das Wachstum des Unternehmens erkennen, nutzen und realisieren. Wir haben jetzt hervorragende Teams und Kompetenzen an Bord, mit denen wir die Asset-Klasse Logistik im Konzern weiter ausbauen – auch über die deutschen Grenzen hinaus.” Dies gilt für die Investments im Eigenbestand wie für das Institutional Business.

RLI Investors ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und ist heute nicht zuletzt aufgrund seiner sehr erfahrenen Mitarbeiter ein führender Player. Mit dem Kauf von RLI erhöhen sich die Assets under Management der DIC Asset AG um rund 700 Mio. Darüber hinaus ergänzen die Bestandsinvestoren der RLI Investors hervorragend die Investorenbasis des Konzerns.

“Die Sektor-Expertise für Logistik-Anlageprodukte wird sich ausgezeichnet in unsere bestehende Produktpalette einfügen, die wir auch für internationale institutionelle Investoren noch ausbauen werden”, erklärt die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges.

Mehr Informationen über die RLI Investors GmbH

Die RLI Investors GmbH, München mit 16 Mitarbeitern in Berlin und München ist einer der führenden unabhängigen Logistikimmobilien-Investoren in Deutschland mit Assets under Management von über 700 Mio. Euro, die für institutionelle Anleger verwaltet werden, darunter Pensionskassen, Family Offices und internationale Asset Manager, die ihr Kapital renditeorientiert investieren, ihr Portfolio diversifizieren und gemeinsam mit RLI Investors nachhaltig von der attraktiven Asset-Klasse Logistik profitieren wollen. Nicht nur das spezielle Know-how, sondern auch das gut ausgebaute Netzwerk in der Immobilienbranche und die Transaktionsstärke macht RLI Investors zu einem gefragten Partner im dynamischen und wachstumsstarken Logistikimmobilieninvestmentmarkt.

Die Realogis Holding GmbH

Die Realogis Holding GmbH, München (Realogis) ist der marktführende, unabhängige, Berater im Industrie- und Logistikimmobiliensegment.in Deutschland. Realogis beschäftigt über 60 Mitarbeiter an sieben Standorten in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 2005 ist Realogis bestrebt, Marktführer im Bereich der Beratung, der Vermietung und des Verkaufs von Industrie- und Logistikimmobilien zu sein. Realogis wird weiterhin unter Gewährleistung der Marktneutralität und Unabhängigkeit unter der Marke Realogis am Markt agieren.

