SDAX | DIC Asset AG muss modernisieren

Dabei handelt es sich zum einen um das vom Regierungspräsidium Darmstadt genutzte "Wilhelminenhaus" in der Darmstädter Stadtmitte im Eigenbestand der DIC Asset AG und zum anderen um das Verwaltungsgebäude in der Frankfurter Straße 50 in Wiesbaden im Portfolio des Spezialfonds DIC Office Balance I (OB I).

Marco Knopp, Geschäftsführer der projektbetreuenden DIC Onsite GmbH, kommentiert: "Beide Projekte in Wiesbaden und Darmstadt sind hervorragende Beispiele für die erfolgreiche Ertüchtigung und Repositionierung von Bestandsimmobilien und reihen sich in unseren Track-Record erfolgreicher Bestandsentwicklungen ein."

"Die beiden Repositionierungen belegen zugleich, dass sich unsere regionale Verwurzelung und die Wertschöpfungstiefe unserer Asset- und Property-Managementplattform als Kernelemente unseres Geschäftsmodells für alle Projektbeteiligten auszahlen," ergänzt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

Hohe Ziele für die Zukunft von DIC incl. GEG

Die wichtige - im Juni abgeschlossene Übernahme - der GEG, die allein (incl. später erfolgter Helo-Übernahme) allein für rund 5,3 Mrd. gemanagetes Immovermögen steht, wird im DIC-Verbund als eigenständige Marke des Segments 2Institutional Business stehen. Mittelfristig sollen die Assets under Management über alle Geschäftsbereiche 10 Mrd. Euro erreichen. Seit Jahresanfang 2019 hat die DIC bereits Transaktionen in Höhe von rund 1 Mrd. Euro umgesetzt. Im Jahresverlauf 2019 und darüber hinaus soll die Dynamik im Erwerb und Verkauf von Immobilien fortgesetzt werden. Bis Jahresende rechnet die DIC daher mit einem Wachstum der Assets under Management auf rund 7,5 Mrd. Euro (aktuell 7,1 Mrd. Euro zum Stichtag 30.06.2019).



"Der Zusammenschluss ist erfolgreich in der Umsetzung. Mit der jetzt erfolgten Strukturierung wollen wir das institutionelle Geschäft mit der Marke GEG stärker positionieren und weiter ausbauen", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC.

DIC - was machen die eigentlich?

Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut 169 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,6 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,7 Mrd. Euro Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,6 Mrd. Euro Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (2,3 Mrd. Euro Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments zusammen. Insgesamt liefert DIC Asset regelmäßig Zahlen im oberen Bereich der Erwartungen und die TLG Spekulation brachte viel Geld ein.

Gestern notierten die Aktien der DIC Asset AG im Tradegate-Handel zum Handelsschluss um 22:00 Uhr mit einem Plus von +0,28 EUR (+2,48 %) bei 11,52 EUR.



Chart: DIC Asset AG | Powered by GOYAX.de

