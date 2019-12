SDAX | DEUTZ baut mit Akquisition das profitable Servicegeschäft aus

Durch die Übernahme des langjährigen Partners mit Sitz in Dordrecht und Antwerpen baut DEUTZ sein Wachstum im profitablen Servicegeschäft weiter aus und erhöht die Nähe zu seinen Kunden in Westeuropa. Die Gesellschaft soll künftig in Belgien unter DEUTZ Belgium und in den Niederlanden unter DEUTZ Netherlands firmieren.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

„Mit dieser Akquisition investieren wir in den weiteren Ausbau unseres Servicegeschäfts und sind auf dem bestem Wege, unser Umsatzziel für den Service von mehr als 400 Mio. € bis 2022 zu erreichen“, erklärt Dr. Frank Hiller, Vorstandsvorsitzender der DEUTZ AG. Die zunehmende technische Komplexität des Motorengeschäfts, insbesondere im Rahmen der Emissionsregulierung, Abgasnachbehandlungstechnologie und Elektrifizierung, erfordert im After Sales-Bereich einen engen Kontakt zu den Kunden und eine schnelle Lösungskompetenz.

„Der Erwerb von DPS Power bietet unseren westeuropäischen Kunden noch mehr DEUTZ Kompetenz vor Ort, um eine hohe Qualität in Applikationsengineering, Wartung und Reparatur unserer Antriebe sicher zu stellen und die lokale Kundenbetreuung zu intensivieren“, erklärt Michael Wellenzohn, Vorstand Sales, After Sales & Marketing der DEUTZ AG.

{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Als Hersteller innovativer Antriebssysteme stellt DEUTZ die strategischen Weichen für die Zukunft und baut seine Aktivitäten vor allem in den Bereichen Innovation, Service und Internationalisierung weiter aus. Die DPS Power Group bietet in den Niederlanden und Belgien ein attraktives Kundennetzwerk, das erfolgreich entwickelt worden ist und eine breite Kompetenz im Off Road- und Marinebereich abdeckt. Dieses Kundennetzwerk zahlt auf die DEUTZ Strategie mit Advanced Drive Systems optimal ein. Das Unternehmen beschäftigt etwa 50 Mitarbeiter und strebt langfristig einen Jahresumsatz von 30 Mio. Euro an.

Aktuell (13.12.2019 / 17:35 Uhr) notieren die Aktien der Deutz AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,08 EUR (+1,38 %) bei 5,87 EUR.



Chart: DEUTZ AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}