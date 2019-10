SDAX | Corestate Capital takes Spain for 230 Mio

21.10.2019 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) entwickelt ein weiteres Micro Living Projekt in Spanien und hat sich dort in dieser Anlageklasse mittlerweile sechs Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund 230 Mio. Euro gesichert. Der mit Barcelona bereits fünfte Standort für den Bau eines studentischen Apartmenthauses spiegelt CORESTATEs dynamische Wachstumsstrategie auf der iberischen Halbinsel und in Europa wieder. Mit dem fußläufig nur wenige Minuten vom Campus "Diagonal-Besòs" der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) entfernten Neubauprojekt plant das Unternehmen eines der hochwertigsten und am besten ausgestatteten Studentenwohnhäuser der Stadt.

Lars Schnidrig, CEO CORESTATE: "Wir setzen unsere europäische Wachstumsstrategie planmäßig um und der Standort Barcelona ist der nächste wichtige Baustein in Richtung europäischer Marktführerschaft in der Assetklasse Micro Living. Spanien ist mit fünf konkreten Projekten im studentischen Wohnsektor, einem akquirierten Standort für Business Apartments unserer Marke JOYN und zwei weiteren Objekten in Ankaufsprüfung für uns ein sehr wichtiger Kernmarkt. Ein wesentlicher Treiber unseres Erfolgs ist unsere langjährige Betreibererfahrung in dieser Assetklasse. Unsere Kunden profitieren heute besonders stark von unserer großen Expertise, da wir schon vor über 10 Jahren als einer der ersten Investmentmanager diese Assetklasse entwickelt haben."

Das Grundstück befindet sich nahe dem Stadtstrand "Playa de Levante" in der Calle Pallars 489 im dynamischen Innovationsviertel "22@". Es liegt direkt an einer Metrostation mit guter Verkehrsanbindung in Richtung Zentrum zum ebenfalls im 22@ gelegenen Campus der privaten Universität Pompeu Fabra sowie zum Hauptcampus der Universität Barcelona. Das Objekt wird 257 nach modernsten Standards ausgestattete Apartments mit 265 Betten bieten (Netto-Gesamtmietfläche ca. 4550 m²), daneben 57 Parkplätze, Co-Workingbereiche auch für externe Nutzer, sehr großzügige Community-Flächen mit mehreren Gemeinschaftsküchen, zwei Dachterrassen, davon eine mit Swimming Pool, und ein Fitnessstudio.

