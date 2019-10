SDAX | Corestate Capital sichert Fondsfinanzierung

14.10.2019 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) hat für das Dresdner Objekt "MIKA Quartier" ein attraktives Finanzierungspaket strukturiert, das die wachsenden ESG-Anforderungen institutioneller Investoren berücksichtigt. Bei der Bayerische Landesbank (BayernLB) hat sich CORESTATE eine Fremdfinanzierung über 27 Millionen Euro mit besonders wettbewerbsfähigen Konditionen und einer Laufzeit von 10 Jahren gesichert. Das Gesamtdarlehen setzt sich aus einem klassischen Bankdarlehen sowie aus KfW-Mitteln zusammen. Das MIKA Quartier ist ein Objekt im Portfolio des an institutionelle Investoren gerichteten offenen Spezial-AIF "CORESTATE Residential Germany III" (CRG III).

Lars Schnidrig, CEO CORESTATE Capital Group: "Nach den erfolgreichen Platzierungen der Vorgänger CRG I und II bedienen wir mit der jüngsten Auflage in unserer erfolgreichen Fondsreihe die anhaltend hohe Kundennachfrage nach Investitionen in hochwertige Wohnimmobilien in Deutschland. Mit der BayernLB als unser langjähriger und vertrauensvoller Partner haben wir für das attraktive MIKA Quartier einen leistungsstarken Bankpartner gewinnen können, von dem unsere Kunden bezüglich großer Erfahrung, hoher Zuverlässigkeit und tiefer Marktkenntnis profitieren."

Das kurz vor der Fertigstellung befindliche Neubauprojekt MIKA (An der Elbaue / Flößerstraße) verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 15.000 m² mit 179 hochwertigen Mietwohnungen, 3 Gewerbeeinheiten sowie 145 Tiefgaragenstellplätzen. Das Wohngebäude liegt in einem attraktiven Stadtteil im Dresdener Norden mit sehr guter Verkehrs-, Einkaufs- und Freizeitinfrastruktur.

Matthias Heimann, Head of Debt Finance & Debt Advisory: "In enger und konstruktiver Zusammenarbeit mit der BayernLB haben wir eine konventionelle Langfristfinanzierung mit ausgezeichneten Konditionen der BayernLB kombiniert und KfW-Fördermittel für energieeffizientes Bauen genutzt. So ist es uns gelungen, für diese Immobilie ein attraktives Finanzierungspaket unter Berücksichtigung unserer ESG-Kriterien zu strukturieren, was ganz im Sinne der Ansprüche unserer Investoren ist."

Aktuell (14.10.2019 / 09:07 Uhr) notierten die Aktien der Corestate Capital Holding S.A. im Frankfurter-Handel leicht im Minus bei 34,80 EUR.