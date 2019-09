SDAX | Corestate Capital setzt Expansion in Bonn fort

Die BVK ist einer der größten institutionellen Anleger Deutschlands. Das in der Entwicklung befindliche Core-Objekt hat ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 60 Millionen Euro.



Philipp Rohweder, Director Investments bei CORESTATE: "Vor zehn Jahren haben wir als einer der ersten das Potenzial dieser mittlerweile eigenständigen Asset-Klasse Micro-Living in Deutschland entdeckt und gestalten seitdem aktiv diesen Wachstumsmarkt mit. Unsere Kunden profitieren heute über den gesamten Wertschöpfungszyklus ihrer Immobilie von unserer langjährigen Expertise in diesem Segment."



Bis 2021 werden zunächst im ersten Bauabschnitt 163 möblierte Studentenapartments mit insgesamt 220 Betten und einer Wohnfläche von 6.112 m² fertiggestellt. Hinzu kommen Gemeinschaftsräume, PKW- und Radstellplätze. Im zweiten Bauabschnitt sollen weitere 13 unmöblierte Wohnungen mit etwas mehr als 1.000 m² Wohnfläche sowie eine Kindertagesstätte mit rund 800 m² Nutzfläche entstehen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}



Betreiber der Immobilie ist die Corestate-Marke "Linked Living", die hochwertige, möblierte Studenten- und Businessapartments unter einem Dach in Bestlagen von Deutschland und Österreich anbietet. In Kürze wird in Berlin - neben Objekten in Hamburg und Wien - ein weiterer Linked Living Standort den Betrieb aufnehmen. Hier bedient Corestate einen Zukunftsmarkt, der losgelöst von den Entwicklungen des allgemeinen Immobilienmarktes auf Jahre hohe und sichere Renditen verspricht. Müsste doch auf Dauer die Aktie wieder zu den alten Kursen führen oder?



Und wo fährt der Zug hin bei Corestate Capital Holding S.A.? DIE aktuelle Analyse vom 109.09.2019 hier.

Aktuell (09.09.2019 / 07:28 Uhr) notierten die Aktien der Corestate Capital Holding S.A. im Xetra-Handel am Freitag beim Handelsschluß mit einem leichten Plus von +0,20 EUR (+0,62%) bei 32,25 EUR.



Chart: CORESTATE Capital Holding S.A. | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}