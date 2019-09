SDAX | Corestate Capital hat die 600 Mio. Euro im Visier

19.09.2019 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, verzeichnet ein starkes Wachstum seines offenen Spezial-AIF "CORESTATE Opportunity Deutschland I". Seit Auflage des überwiegend an institutionelle Investoren gerichteten Fonds für Wohn- und Gewerbeimmobilien vor 12 Monaten konnten mittlerweile insgesamt rund 250 Mio. Euro Eigenkapital eingesammelt werden. Durch bereits gesicherte Objektankäufe wird das Fondsvolumen im Jahresverlauf voraussichtlich auf knapp 600 Mio. Euro ansteigen. Weitere Ankäufe befinden sich in der Prüfung. Der Fonds ist daher auf einem guten Weg, das avisierte Zielvolumen von 800 Mio. Euro zu erreichen.

CORESTATE CIO Thomas Landschreiber: "Der Opportunity Deutschland I entwickelt sich hervorragend mit einer zeitanteiligen Ausschüttungsrendite von rund 12 Prozent im ersten Rumpfgeschäftsjahr. Die institutionellen Investoren des Opportunity Deutschland I sind vor allem Pensionskassen. Sie schätzen die einerseits konstante Basisrendite aus den Mietträgen. Zusätzlich profitieren sie durch unseren bewährten Asset Management Ansatz, mit dem wir für sie Erträge aus dem Wertsteigerungspotenzial der Immobilien im Portfolio heben."

Bisher wurden für den Opportunity Fund 8 Objekte erworben und in den vergangenen 12 Monaten ein Transaktionsvolumen in Höhe von ca. 180 Mio. Euro umgesetzt. Dabei dient der konstante Mieteingang zur Sicherstellung der Mindestausschüttung und bietet gleichzeitig weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

