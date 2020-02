SDAX | Corestate Capital: Nachhaltigkeit in Hanau

17.02.2020 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029),schafft in Hanau mit 11 Gebäuden und 144 Wohnungen auf rund 12.200 m² Gesamtmietfläche dringend benötigten modernen Wohnraum. Die bis Anfang 2022 fertiggestellten Objekte sind besonders klimafreundlich und erfüllen den KfW55-Standard. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei knapp 60 Mio. Euro. Das Objekt gehört zum Fondsvermögen des institutionellen Fonds CORESTATE Residential Germany Fund II. Alleiniger Investor ist ein großes deutsches Versorgungswerk. Verkäuferin ist die LEG Hessen-Hanau.

Und wo fährt der Zug hin bei Corestate Capital Holding S.A.? DIE aktuelle Analyse vom HEUTE, hier!

KW8: Was wird diese Woche wichtig - für Wirecard, Varta und Qiagen. Welche Unternmehmen veröffentlichen Quartalszahlen?

Und was ist letzte Woche alles passiert - neben den Rekordständen....

NACHHALTIGKEIT war auch Thema auf dem 1.FIT - nachhaltiges Geldverdienen als Geschäftsbasis zeigten STEICO, Wolftank-Adisa, BayWA und Voltabox

Lars Schnidrig, CEO CORESTATE Capital Group: ""Mit der Assetklasse German Residential bieten wir unseren Kunden nachhaltig sichere Investmentmöglichkeiten zu höchst attraktiven Renditen um 4 Prozent. Das zeigt unseren einmaligen Zugang zu Produkten, die Megatrends folgen, wie etwa der zunehmenden Nachfrage nach deutlich mehr urbanem Wohnraum in Deutschland. Dabei sind wir überzeugt, dass nachhaltig rentables Investieren heutzutage nur unter Berücksichtigung klarer, nachvollziehbarer ESG-Gesichtspunkte funktioniert. Für uns sind daher umfangreiche Standards zur Ausgestaltung der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern bereits vollumfänglich in unserem Investmentprozess integriert."{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Corestate?

CORESTATE Capital Holding S.A. ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 28 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich, Amsterdam und Singapur. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Aktuell (17.02.2020 / 09:49 Uhr) notierten die Aktien der Corestate Capital Holding S.A. im Frankfurter-Handel im Plus mit +1,25 EUR bei 43,15 EUR